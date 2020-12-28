Adana Demirspor, Florya'da çalıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ziyaret ettiği antrenmanda eski Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Aurelien Chedjou ve kiralık olarak Adana ekibinde yer alan Yunus Akgün, deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da Fatih Terim ile istişarede bulundu.