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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak: "Derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız"
01.10.2020 - 13:00 | | ADANA (AA) -

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak: "Derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar günü Adanaspor'la yapacakları derbi maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak: "Derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız"
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Sancak, derbi maç öncesi kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, transferleri tamamladıklarını, 1-2 oyuncunun aralarından ayrılabileceğini belirtti.

Aosman, Carayol ve Samed Ali Kaya'dan kendilerine kulüp bulmalarını istediklerini aktaran Sancak, "Bu oyuncular yarın bir gün kulüp bulamayıp gelebilirler ama 24 kişilik kadro içerisinde olmayacaklar. Ahengi bozamayız, bir futbolcuyu gönderiyorsak nedeni vardır. Nedensiz hiç kimseyi göndermem, kimseye de haksızlık yaptırmam. Her nedeni de açıklayacak durumumuz yok. Bazı şeylerin aile içinde kalması gerekiyor." diye konuştu.

Sancak, sakatlıktan kurtulan Volkan Şen'in antrenmanlara başladığını dile getirerek, "Volkan, Fenerbahçe'den 700 bin avro bonservisini alarak ayrıldı. Geçen sene Fenerbahçe ile anlaşmıştı, 300 bin avroyu biz ödedik. Bu seneden 400 bin avroluk sorunu var. Onun bizimle alakası yok, Volkan'ı ilgilendiren bir şey. Onu da yakın zamanda çözer. Kadroda olacağını düşünüyorum. Yüzde 70'lerde oynayan bir Volkan'a şampiyonluk yolunda bu takımın ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Derbiler hafife alınmaz, zor maçlardır"

Pazar günü yapacakları Adanaspor derbisi hatırlatılması üzerine Sancak, "Derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız. Rakibimiz de bu doğrultuda sahaya çıkacaktır. Derbinin sonucu belli olmaz. Derbiler hafife alınmaz, zor maçlardır." şeklinde konuştu.

Kulübe yeni tesis kazandırma projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü bildiren Sancak, mevcut tesisi de bakımlarını yapıp altyapı için kullanacaklarını ifade etti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak: Derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız

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