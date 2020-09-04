Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı transfer etti
04.09.2020 - 14:21 | | AA

Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı transfer etti
ABONE OL

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezonu Altay'da kiralık olarak geçiren, Sivasspor ve Gazişehir'de şampiyonluk yaşamış olan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularından Kerim Avcı ile iki yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcıyı transfer etti

Altınordu, Adana Demirspor'a Hazırlanıyor

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse’den nefis performans!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı transfer etti
    Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı transfer etti
  2. Milli takımın Sırbistan maçını Aleksei Kulbakov yönetecek
    Milli takımın Sırbistan maçını Aleksei Kulbakov yönetecek
  3. Transfer Haberleri | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi!
    Transfer Haberleri | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi!
  4. Transfer haberleri | Denizlispor, Rumen kaleci Pantilimon'u renklerine bağladı
    Transfer haberleri | Denizlispor, Rumen kaleci Pantilimon'u renklerine bağladı
  5. Adana Demirspor, Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaştı
    Adana Demirspor, Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaştı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe lige moralli başlamak istiyor

Fenerbahçe lige moralli başlamak istiyor

NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant

NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant

Transfer Haberleri | Başkan açıkladı! Beşiktaş o ismin peşinde...

Transfer Haberleri | Başkan açıkladı! Beşiktaş o ismin peşinde...

Galatasaray transfer haberleri | Jimmy Durmaz'a Süper Lig'den talip

Galatasaray transfer haberleri | Jimmy Durmaz'a Süper Lig'den talip

Sıradaki Haber