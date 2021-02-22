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22.02.2021 - 16:32 | | ADANA (AA) -

Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor Kulübü, teknik direktör Samet Aybaba ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı
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Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2,5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Murat Sancak ise "Bu birlikteliğin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan yöneticimiz Metin Korkmaz'a da çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı

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