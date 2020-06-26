Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi günü oynayacağımız Giresunspor maçı öncesinde futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz ve kulüp personellerimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.