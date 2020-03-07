07.03.2020 - 20:16 | | AA
Adana Demirspor'da UÄŸur Tütüneker ile yollar ayrÄ±ldÄ±
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktÃ¶r UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker ile yollar ayrÄ±ldÄ±.Â
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktÃ¶r UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker ile yollar ayrÄ±ldÄ±.Â
KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Murat Sancak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼tÃ¼neker ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
TÃ¼tÃ¼neker'e hizmetlerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden Sancak, "Birbirimize teÅŸekkÃ¼r ettik ve UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker ile yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±k." diye konuÅŸtu.
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