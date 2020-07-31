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31.07.2020 - 12:27 | | AA

Adana Demirspor'un Süper Lig hasreti uzadı

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Fatih Karagümrük'e penaltı atışları sonucunda 6-5 kaybeden Adana Demirspor, çeyrek asırlık Süper Lig özlemini bir kez daha erteledi.

Adana Demirspor'un Süper Lig hasreti uzadı
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Play-off yarı finalinde Bursaspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Akhisarspor'u yenen Fatih Karagümrük, finalde Süper Lig bileti almak için mücadele etti.

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.

Geçen sezon play-off yarı finalinde Hatayspor'a kaybeden mavi-lacivertliler, Süper Lig özlemini dindirememenin üzüntüsünü yaşadı.

25 yıllık süreçte Süper Lig için 5 kez play-off'ta boy gösteren Akdeniz ekibi, 3 kez yarı finalde, 2 defa da finalde kaybetti.

 

- Teknik direktör değişiklikleri de işe yaramadı

 

Adana Demirspor, sezona teknik direktör Ümit Özat yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başladı.

Ligin ilk 3 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik alan mavi-lacivertlilerde, teknik direktör Özat ile yollar ayrıldı.

Mavi-lacivertli ekipte, Özat'ın ayrılığının ardından teknik direktörlüğe Uğur Tütüneker getirildi.

Ligin 26. haftasında Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Akdeniz ekibinde, Tütüneker ile de yollar ayrıldı.

Tütüneker'in ardından görevi, kulüpte sportif başdanışmanlık görevini yürüten Cüneyt Dumlupınar aldı.

Sezon içinde 3 teknik direktörün görev yaptığı Adana Demirspor, Süper Lig hedefine bu sezon da ulaşamadı.

Adana Demirsporun Süper Lig hasreti uzadı

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