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17.10.2020 - 18:15 | | AA

Adanaspor-Altınordu: 5-2

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu 5-2 yendi.

Adanaspor-Altınordu: 5-2
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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Canberk Dilaver, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Ahmet Bahçıvan), Donkor, Eren Keleş (Dk. 67 Ergin Keleş), Celil Yüksel (Dk. 67 Atalay Babacan), Tevfik Altındağ, Ozegovic (Dk. 86 Berkan Fırat), Rayan (Dk. 55 Ömer Çiçek)

Altınordu: Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Alper Tursun, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 64 Enis Destan), Furkan Çil (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Hüsamettin Yener (Dk. 46 Ahmet Dereli), Oğulcan Ülgün, Burak İnce (Dk. 46 Muhammed Mert), Ahmet İlhan Özek (Dk. 88 Yiğit Emre Çeltik)

Goller: Dk. 7 Uğurcan Yazğılı, Dk. 19 Celil Yüksel, Dk. 47 Ozegovic, Dk. 82 Tevfik Altındağ, Dk. 90 3 Ergin Keleş (Adanaspor), Dk. 77 Enis Destan, 90 4 Ahmet Dereli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 2 Ahmet İlhan Özek, Dk. 51 Oğulcan Ülgün, Dk. 80 Muzaffer Kocaer (Altınordu), Dk. 87 Ahmet Bahçıvan, Dk. 90 1 Canberk Dilaver (Adanaspor)

Adanaspor-Altınordu: 5-2

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