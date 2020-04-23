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Haberler1.Lig Haberleri Adanaspor'un yardımcı antrenörü Zafer Karagöz hayatını kaybetti
23.04.2020 - 11:47 |

Adanaspor'un yardımcı antrenörü Zafer Karagöz hayatını kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yardımcı antrenörü Zafer Karagöz yaşamını yitirdi. Kulüpten resmi bir açıklama geldi.

Adanaspor'un yardımcı antrenörü Zafer Karagöz hayatını kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan Zafer Karagöz yaşamını yitirdi.

Kariyerinde Konyaspor, Erciyesspor, Pendikspor, Eskişehirspor ve Karagümrük formaları giyen aynı zamanda eski bir Sakaryasporlu olan Zafer Karagöz, tedavi gördüğü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. 

Zafer Karagöz mide kanseriydi
45 yaşındaki antrenörün, mide kanseri olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Adanaspor da Karagöz için bir destek mesajı yayınlamıştı.

Adanaspor'dan mesaj
Adanaspor'dan paylaşılan mesajda, "Kulübümüzde antrenörlük görevi yapan Karagöz'ün rahatsızlığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlığına kavuşacağından şüphemiz bulunmamaktadır" denilmişti.

Karagöz hayatını kaybettikten sonra ise Adanaspor, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajı paylaşıldı.

Abdülkadir Ömür'ü dinliyoruz...

Adanasporun yardımcı antrenörü Zafer Karagöz hayatını kaybetti

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