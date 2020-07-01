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01.07.2020 - 12:11 | | AA

Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.

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Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

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