"Adebayor ve Flamini isimleri heyecan kattı"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, transferde Emmanuel Adebayor ve Mathieu Flamini isimlerinin gündeme gelmesine ilişkin, "Adebayor ve Flamini isimleri Rize'ye ayrı bir heyecan kattı. Amacımız Rizespor'un futbol ve vizyonunu geliştirmek." dedi.



Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların çalışmalarını yükselterek takım performansına katkı sağlamaları halinde iyi işi şeyler olacağını belirterek, "İlk sınavımızda bu görüntüyü verdik. Bu kesinlikle yeterli değil. Oyuncularımıza 'çok çalışmalıyız' diyerek belki de yanlış cümleler kuruyoruz. Çünkü biz zaten çok çalışıyoruz. Mesele gelişmek ve bunu takım performansına yansıtmak." diye konuştu.



Transferin bitirilememesi nedeniyle sürekli transferi konuştuklarının altını çizen Karaman, "Belli noktalara transfer ihtiyacımız var. Bunu hep söyledik. Artık bunu konuşmamamız lazım. Eksiklerimizle birlikte yapmamız gerekenler belli. Başkan, yönetim, teknik kadro ve taraftar olarak bunun bilincindeyiz. Transfer için yönetim kurulumuz çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Karaman, Adebayor ve Flamini ile ilgili çok konuşmalar ve spekülasyonlar olduğunu dile getirerek, "Bize bu ve bunun gibi birçok öneri geldi. Biz de başkan ve yönetimle beraber bunu değerlendirmeye aldık ve görüşmeler yapılıyor. Geçen sezon Eto'o'nun gelmesi ile Antalyaspor ve şehri farklı bir gündem ile anılmaya başlandı. İyi performans da gösterdi. Rizespor ve Rize şehri de çay ile anılıyor. Çayın vatanı Rize. Adebayor ve Flamini isimleri Rize'ye ayrı bir heyecan kattı. Amacımız Rizespor'un futbol ve vizyonunu geliştirmek." şeklinde konuştu.



Ekonomik anlamdaki şartlarla çalışmaların devam ettiğini kaydeden Karaman, şöyle devam etti: "Çaykur Rizespor'da bu işleri yapacak insanlar var. Ayrıca Adebayor ve Flamini'nin dışında başka isimler de var. 2,5 aydır peşinde olduğumuz Alexander Grünwald ile Bel Hassani var. Bu oyuncularla iletişimimiz devam ediyor. Ben de kendileri ile sürekli görüşüp sohbet ediyorum. Ayrıca başka isimler de var. Bunun için de en doğru ve isabetli karar için çalışan kişilere zaman vermek lazım. Başkan ve yönetim kurulumuzun öneriyi getirenlerle birlikte yaptıkları çalışmaların sonucunu görmek lazım." - Kaleci Diallo Çaykur Rizespor'da Karaman, kaleci arayışları sonucu Fransa'nın Rennes takımından Abdoulaye Diallo ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladıklarını belirtti.



Kaleci Itandje ile yeni sezon hazırlık döneminde yaşananları anlatan Karaman, şunları söyledi: "Bizim amacımız oyunculara ceza verip uzaklaştırmak değil. Oyuncuları kazanmak. Teknik direktör olarak takımın idaresini ben yapıyorum. İşimizi yapmak için burada olacağız. Charles Itandje hazırlık kamplarına çok geç geldi. Dolayısıyla kadro dışı bıraktım. Kendisiyle konuştum. Yanlış ve hata yapanlar bunun cezasını çekmeli. Herkes bu kurallara uymak zorunda. Bir teknik direktör antrenmanlara sarhoş gelebilir mi? Böyle bir şey olamaz. Amacımız kulübümüzü korumak. Itandje ile yollarımızı ayıracağız. Fransa'nın Rennes takımından kaleci Abdoulaye Diallo ile anlaştık. Rize' ye gelip takıma katılacak." Diallo'nun bu akşam İstabul aktarmalı uçakla Trabzon'a, ardından kara yoluyla Rize'ye gelerek yeni takımına katılması bekleniyor.



Çalışmalar devam ediyor

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Sol aşil tendonundan ameliyat edilen Karaman, idmana tekerlekli sandalye ile çıkarak çalışmayı takip etti. Karaman, daha sonra idman sahasına girerek çalışmayı bizzat yönetti. Karaman'ın oyuncuları sık sık uyarması dikkati çekti.



Yaklaşık, bir saat süren antrenman, kondisyon ağırlıklı çalışmayla tamamlandı. Kweuke ve kaleci Gökhan Akkan takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ağrı hisseden Recep Niyaz da çalışmayı yarıda bıraktı.

