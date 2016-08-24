Adebayor ve Flamini Rize'ye geliyor!

Çaykur Rizespor, ön anlaşma sağladığı Emmanuel Adebayor ve Mathieu Flamini’nin bugün Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Yöneticiler, daha önce Monaco, Real Madrid, Arsenal ve Crystal Palace takımlarında forma giyen Nijerya asıllı Togo’lu forvet 32 yaşındaki Emmanuel Adebayor ile Milan ve Arsenal forması giyen Fransız orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Mathieu Flamini’yle dün akşam İngiltere’nin başşehri Londra’da bir araya geldi. Emmanuel Adebayor görüşmeye, Togo’dan özel uçakla gelerek katıldı. Bu arada teknik direktör Hikmet Karaman’ın da Adebayor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

BUGÜN TÜRKİYE’YE GELİYORLAR

Prensip anlaşmasına varılan 2 futbolcunun bugün özel uçakla önce İstanbul’a, ardından da Trabzon üzerinden Rize’ye geleceği açıklandı. İki futbolcunun yarın Rize’de yeşil mavili kulübün tesislerini gezeceği, yönetimle görüşktükten sonra da sözleşme imzalama aşamasına gelebileceği bildirildi.