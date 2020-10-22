Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Adem Büyük: "Galatasaray'a gittiğimde..."
22.10.2020 - 21:08 | | AA

Adem Büyük: "Galatasaray'a gittiğimde..."

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, hiçbir zaman mücadeleden yılmadığını söyledi. Büyük, Galatasaray'daki dönemi ve Yeni Malatyaspor'a dönüşüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Adem Büyük: "Galatasaray'a gittiğimde..."
ABONE OL

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, hiçbir zaman mücadeleden yılmadığını söyledi. 

Malatya temsilcisinin 33 yaşındaki tecrübeli forveti Adem Büyük, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de rahatlığa kesinlikle yer olmadığını anlatan Büyük, bütün olarak ligde mücadele edeceklerini ifade etti. 

Galatasaray'daki dönemi ve Yeni Malatyaspor'a dönüşüne ilişkin değerlendirmede bulunan Büyük, "Galatasaray'a gittiğimde büyük bir mücadelenin içerisine gireceğimi biliyordum. Forma şansının çok zor olduğunu ve bunu kazanabilmek için de çok çalışmam gerektiğini de biliyordum. Ama hiçbir zaman mücadeleden yılmadım." ifadelerini kullandı. 

Büyük, şunları kaydetti: 

"Oraya giderken oynamayacağımı da biliyordum. Önünüzde dünya yıldızı bir futbolcu, arkasında eşdeğer bir futbolcu vardı. Yani çok değerli ve kıymetli insanlar ve dünya çapında bilinen oyuncular. Sakatlıkların olması bir şekilde bana şansı getirdi, ben de bu şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Oraya giderken 'Galatasaray'da oynayamaz, büyük takım futbolcusu değil.' yorumları vardı. Aslında büyük takım futbolcusu olabilmek için ilk önce savaşmanız gerekiyor. Savaşmadan büyük takım oyuncusu olamazsınız. Büyük takım, oynadığınız takımdır. O yüzden vicdanım rahat, mücadelemi verdim." 

Adem Büyük: Galatasaraya gittiğimde...

"Kupayı da almak istiyoruz"

Ligde işlerinin kolay olmadığını belirten Büyük, hem yeni bir takım olduklarını hem de bu sene çok fazla maç olduğunu aktardı. 

Sadece ligde değil kupada da önemli maçlar oynayacaklarına dikkati çeken Büyük, "Özellikle bu sene kupa maçlarının daha değerli olduğunu söylemeliyiz. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, hatta kupayı da almak istiyoruz. Tabii ki bunları başarmak çok kolay değil. Özellikle de bu sezon, çünkü sıkıştırılmış bir lig takvimi ve çok maç var. Aramıza geç katılan oyuncular oldu. Pandemiden dolayı her takımda problem var. Yeni bir takım olduğumuz için bu bizde biraz daha sıkıntı yaratabilir. Bunu minimuma indirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu. 

"Herkesin birbirinden öğreneceği bir şey var" 

Adem Büyük, takım kaptanı olarak sorumluluklarının bulunduğunu, herkesin birbirinden öğreneceği bir şey olduğunu aktardı. 

Herkesin birbirine özellikle de saha içinde saygı duymasının önemli olduğunu anlatan Büyük, sahada yaşananın orada kalması gerektiğini, problemlerin büyütülmemesi gerektiğini bildirdi. 

Büyük, şu ana kadar çok büyük problemlerle karşılaşmadıklarını, bundan sonra da olmamasını temenni ettiklerini kaydetti.

Yeni Malatyaspor ile iki yıllık kontratının bulunduğunu aktaran Adem Büyük, "Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Vücudum ne kadar izin verir, bunu bilemiyorum ama şu an iki sene kontratım var. Önce bunu tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

Luis Suárez ve Marko Pantelić 'ten aynı maçta hat-trick
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adem Büyük: "Galatasaray'a gittiğimde..."
    Adem Büyük: "Galatasaray'a gittiğimde..."
  2. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
  3. İstanbul Challenger TED Open'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
    İstanbul Challenger TED Open'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
  4. İstanbulspor - Akhisarspor: 2-2
    İstanbulspor - Akhisarspor: 2-2
  5. Sivasspor, Villarreal'e konuk oluyor! Villarreal-Sivasspor UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Sivasspor, Villarreal'e konuk oluyor! Villarreal-Sivasspor UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza!

Son dakika - PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza!

Son dakika - Avrupa'da transfer bombası! Merih Demiral ve Ozan Kabak...

Son dakika - Avrupa'da transfer bombası! Merih Demiral ve Ozan Kabak...

Son dakika - Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbul'da oynayacak

Son dakika - Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbul'da oynayacak

Son dakika - FIFA sıralamayı resmen açıkladı! İşte Türkiye'nin yer aldığı basamak...

Son dakika - FIFA sıralamayı resmen açıkladı! İşte Türkiye'nin yer aldığı basamak...

Sıradaki Haber