12.01.2021 - 21:58 |
Adem Büyük maça damga vurdu! Hakem ile...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Yeni Malatyaspor'un yolunu tutan Adem Büyük, büyük şanssızlık yaşadı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında kazandığı topla hızlı bir şekilde hereketlenmek isteyen Adem Büyük, maçın hakemi Özgür Yankaya ile kafa kafaya çarpıştı.
İkilinin çarpışmasından sonra oyun kısa bir süre dururken, ciddi bir sakatlık yaşanmaması izleyenleri sevindirdi.