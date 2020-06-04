Adem Ljajic: Şansımızı deneyeceğiz

Kartal’ın orta sahadaki yıldızlarından Adem Ljajic; koronavirüs süreci, hazırlık dönemi ve Süper Lig’in kalan haftalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak pandemi dönemini değerlendiren yetenekli futbolcu, “Tabii ki çok zor zamanlar geçirdik. Hayatımızda hiç karşı karşıya kalmadığımız bir dönemdi. Her şeyi özledim diyebilirim. Türkiye’ye döndükten sonra öğrenci yurtlarına yerleştirildik. Kaldığımız yerlerin standartı gayet iyiydi. Odalar iyi bir oteli aratmayacak durumdaydı. Orada bizimle ilgilenen görevlilere ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Uzun bir aradan sonra tesislerde bir araya geldiklerini belirten Ljajic, yorucu çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Siyah-beyazlı futbolcu, “Şu anda fizik kondisyon olarak yüklemeler yapıyoruz. Bu yüklemelerin faydasını kalan 8 maçta almak istiyoruz. Maçlara 2 haftadan daha kısa bir süre kaldı. İlk maçta hazır olarak sahaya çıkacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Adem Ljajic son 8 maçta şampiyonluk şanslarının peşinden koşacaklarını da dile getirdi. Sezonu en iyi noktada bitirmek istediklerini kaydeden başarılı futbolcu, “Kalan 8 haftada kesinlikle matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Beşiktaş gibi takımların hedefi her zaman en iyi yerde olmaktır. Lige baktığımız zaman hala şansımız var ve denemek istiyoruz. Sahaya çıkacağız ve ilk andan itibaren kazanarak ilerlemek istiyoruz. Maç maç bakmak ve tüm karşılaşmaları kazanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kendimi çok sorguluyorum’

Bireysel performansı bu sezon sürekli eleştiri konusu olan Adem Ljajic kendisini sürekli sorguladığını söyledi.

Yıldız futbolcu, “Beşiktaş’taki ilk yılımda performansımdan memnundum. Benden beklentinin farkındayım. Bu sezon genelde bekleneni veremediğimin de farkındayım ancak ben de kendimi çok sorgulayan bir karaktere sahibim. Kendimden çok daha fazlasını bekliyorum. Bu sezon özelinde performansımdan tatmin olmadım. Ancak ufak tefek sakatlıklarım oldu ve yüzde 100 fizik olarak kendimi bulamadım. Yine de çok kötü olduğumu düşünmüyorum. Performansımı yükseltmeyi içten arzu ediyorum” dedi.

Beşiktaş’a kupalar kazanmak için geldiğini de aktaran Ljajic, “Beşiktaş formasının ne kadar ağır ve önemli olduğunu biliyorum. Bu formayı taşımaktan da gurur duyuyorum” yorumunu yaptı.

Neden pençe?

Attığı gollerden sonra tribünlere kartal pençesi yapan Ljajic, bu sevinci sevdiğini söyledi. Deneyimli oyuncu, “Beşiktaş’taki ilk golümden sonra kulübe sevgimi göstermek için kartal pençesi yapmıştım ve öyle de kaldı. Beşiktaş’ı seviyorum ve kulübün simgesi ile sevinmek bana keyif veriyor” dedi.

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