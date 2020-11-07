Adil Demirbağ: "Namağlup şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'yi..."

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Konyaspor'da Adil Demirbağ, "Namağlup, şampiyonluk için kurulan Fenerbahçe'yi sahasında yenmek bizi mutlu etti." dedi.

"Aslında, diğer maçları da kazanabilirdik"

"Çok Mutluyuz. İyi analiz yapmıştık. Yenilmeyen, şampiyonluk için kurulan bir takımı evlerinde yenmek çok mutlu etti. Aslında, diğer maçları da kazanabilirdik. Bu maça konsantreydik."

"Soyunma odasında da o coşku devam etti"

"Şampiyon olmak isteyen bir takım vardı karşımızda. Ona göre konsantre olduk. Kazandık. Buradan soyunma odasına coşkulu gittik. Soyunma odasında da o coşku devam etti. Milli araya daha mutlu giriyoruz."

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