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31.05.2020 - 10:23 | | İHA

Adil Gevrek: Bifouma ve Acquah'a teklifler var

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Bifouma ve Acquah'a yurt dışından teklifler var. Gökhan Töre için de Beşiktaş’tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan’ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor" dedi.

Adil Gevrek: Bifouma ve Acquah'a teklifler var
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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, isimleri transfer gündeminden düşmeyen Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Afriye Acquah ilgili açıklamalarda bulundu.
Gevrek, Bifouma ve Acquah'a transfer teklifi geldiğini doğrularken, Gökhan'a Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.

Şu an transferde adı geçen hiçbir futbolcularını bırakmayacaklarını belirten Gevrek, "Öncelikli düşüncemiz, 8 maçımızı kazanıp ligde kalmak. Oyuncularımızla ilgili yurt dışından teklifler var. Öncelikle Gökhan Töre için Beşiktaş’tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan’ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor. Acquah ve Bifouma’ya teklifler geliyor. Devre arasında İtalya ve Çin’den teklifler aldık. Bunları ancak sezon sonu konuşabileceğimizi söyledik. Şu anda transferi konuşmak istemiyoruz. Tek düşüncemiz takımı ligde tutmak" diye konuştu.

"Korkulu rüya görmek istemiyoruz"

Gevrek, hazırlıklarla ilgili de konuşarak, "12 Haziran'da başlayacak lige en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan birbirinden zorlu 8 müsabaka var. Tek amacımız korkulu rüya görmemek" diye konuştu.

Adil Gevrek: Bifouma ve Acquaha teklifler var

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