Adil Gevrek: "Bifouma'nın parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Trt Spor canlı yayınında konuştu.

"Kulüp araçlarını sattık"

"Bifouma ve birkaç futbolcunun parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık. Arabaları satıp üstüne para koyarak 3-4 oyuncunun parasını ödedik. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklar ve ihtar çeken futbolcular oldu."

"Maalesef bir kısım futbolcunun karaktersiz grubuna denk geldik. Türk futbolunun içerisinde böylelerinin barınmaması lazım"