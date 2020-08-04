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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Adil Gevrek: "Bifouma'nın parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık"
04.08.2020 - 21:24 |

Adil Gevrek: "Bifouma'nın parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek kulüpteki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adil Gevrek: "Bifouma'nın parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık"
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BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Trt Spor canlı yayınında konuştu.

"Kulüp araçlarını sattık"
"Bifouma ve birkaç futbolcunun parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık. Arabaları satıp üstüne para koyarak 3-4 oyuncunun parasını ödedik. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklar ve ihtar çeken futbolcular oldu."

"Maalesef bir kısım futbolcunun karaktersiz grubuna denk geldik. Türk futbolunun içerisinde böylelerinin barınmaması lazım"

Adil Gevrek: Bifoumanın parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık

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