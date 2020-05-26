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26.05.2020 - 08:35 |

Adil Gevrek: Gökhan isterse Beşiktaş için konuşuruz

Yeni Malataspor forması giyen Beşiktaş’ıne eski oyuncusu Gökhan Töre’nin siyah beyazlılar ile yeniden sık sık anılıyor.

Adil Gevrek: Gökhan isterse Beşiktaş için konuşuruz
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Son günlerde yeniden adı Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre için Adil Gevrek Orta Çizgi'ye açıklamalarda bulundu.

'GÖKHAN İSTERSE KONUŞURUZ'
Başkan Gevrek; '8 maçımız var ve Gökhan Töre bizim için çok önemli bir oyuncu. Opsiyonu kullansak da gidebilir. 8 maçı oynadıktan sonra oturur, konuşuruz. Gökhan Töre isterse Beşiktaşla da Gökhan'la da konuşuruz. Şu an Ki tek derdimiz takımımızın ligde kalması. Gökhan Töre'nin önceliği de Yeni Malatyaspor'un ligde kalması. Biz Gökhan Töre ile görüşüyoruz ama şu anda Beşiktaş ile ilgili bir şey konuşulmadı' ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek: Gökhan isterse Beşiktaş için konuşuruz

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