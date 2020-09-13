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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Adil Gevrek: "YapacaÄŸÄ±mÄ±z transferler var"
13.09.2020 - 01:24 |

Adil Gevrek: "YapacaÄŸÄ±mÄ±z transferler var"

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Adil Gevrek, kÃ¶tÃ¼ oynamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Adil Gevrek: "YapacaÄŸÄ±mÄ±z transferler var"
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SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Adil Gevrek, kÃ¶tÃ¼ oynamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸma sonra basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Gevrek, sezonun zor geÃ§eceÄŸini belirtti.

Sezonun ilk maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Gevrek, "BugÃ¼n iyi oynadÄ±k ama futbolda bÃ¶yle sonuÃ§lar var. Sezona her zaman iyi baÅŸlÄ±yorduk ama bugÃ¼n Ã¶yle olmadÄ±. Sonu inÅŸallah bizim iÃ§in iyi olur. Ä°lk maÃ§larda bu maÄŸlubiyetler eksiklerimizi gÃ¶rmek adÄ±na Ã¶nemli. YapacaÄŸÄ±mÄ±z transferler var. 3-0 yenildik ama takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± iyi gÃ¶rdÃ¼m." ifadelerini kullandÄ±.

Gevrek, 3. goldeki penaltÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ karar olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Adil Gevrek: YapacaÄŸÄ±mÄ±z transferler var

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