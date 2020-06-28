Adil Gevrek: "YapÄ±lan hakem hatalarÄ± artÄ±k bizi bezdirdi"

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek, SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e'ye 3-2 yenildikleri maÃ§Ä±n hakemi Ali Åžansalan'a tepki gÃ¶sterdi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Gevrek, Ali Åžansalan'Ä±n futbolcularÄ± GÃ¶khan TÃ¶re'ye ikinci sarÄ±dan verdiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± karta deÄŸinerek, "MaÃ§Ä± konuÅŸmak isteriz ama maÃ§Ä±n konuÅŸulacak bir tarafÄ± kalmadÄ± maalesef. ArtÄ±k ne ceza vereceklerse versinler, bugÃ¼n verilen ikinci sarÄ± kart o kadar kolay verilmez. GeÃ§en hafta kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§ta verilen penaltÄ±ya bakÄ±n. Bu kadarÄ± olmaz. Bir takÄ±mÄ±n bu kadar hakkÄ± yenilmez. Hakem bu takÄ±mÄ±n yenilmesi iÃ§in elinden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±." diye konuÅŸtu.Â

Adil Gevrek, bu sezon Ã§ok sayÄ±da hakem hatasÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± savunarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Sadece bu hafta iÃ§in sÃ¶ylemiyorum, genele baksÄ±nlar. Biz Anadolu takÄ±mÄ±yÄ±z, belki sesimiz az Ã§Ä±kÄ±yor ama biz bir camiayÄ±z, bu kadar emek verilmiÅŸ. ÃœÃ§ milyon MalatyalÄ± var. YazÄ±k, gÃ¼nah deÄŸil mi? Bir oyuncuyu dÄ±ÅŸarÄ± atmak o kadar kolay mÄ±? Maalesef hakemlerden yana Ã§ok ciddi ÅŸekilde canÄ±mÄ±z yanÄ±yor. Futbolcular bu kadar emek veriyor. YapÄ±lan hakem hatalarÄ± artÄ±k bizi bezdirdi. KÃ¶tÃ¼ niyet aramak istemiyorum ama maalesef bizi farklÄ± ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±lar. Bir olur iki olur ama bu kadar hata olmaz ki. Maalesef bugÃ¼n hakemi konuÅŸmak zorunda kaldÄ±k."Â

Ligde kalacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gevrek, "5 maÃ§Ä±mÄ±z var. Ligde kalmak iÃ§in mÃ¼cadelemizi veriyoruz. Ligde kalacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz, bundan ÅŸÃ¼phemiz yok. Biz hakkÄ±mÄ±zla kalmak istiyoruz. HakkÄ±mÄ±zÄ±n da yenilmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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