Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Biz Yeni Malatyaspor olarak en az yüzde 30 küçüleceğiz." dedi.

Gevrek, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Takım olarak iyi bir futbol oynadıklarını belirten Gevrek, "Son dakikalarda gol yedik ama sahada iyi bir mücadele vardı. Takım olarak iyi futbol oynadık. Bugün kazansaydık iyi olacaktı ama maalesef olmadı. Genel olarak baktığımız zaman 27 puan iyi ama bizim hedefimiz 30 puandı." diye konuştu.

Gevrek, bir basın mensubunun kulübün yaşadığı maddi sıkıntılarla ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Futbolun içinde bu tarz sıkıntılar olabilir. Çok karakterli futbolcularımız var. Türkiye'de bu anlamda ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90'ı yayıncı kuruluşlardan. Ama biliyorsunuz bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Bugün yapılan kontratta indirimle 30 milyon fark ediyor. Şimdi baktığımız zaman ekonomik anlamda sıkıntımız var ama aşılmayacak gibi değil. Futbolcu kardeşlerimiz ufak bir protesto yaptı, bu bir haktır. Bizim onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok."

Gevrek, 7 yıldır başkan olduğunu ve kulüp için elinden geleni yaptığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehrin ileri gelenlerinin bu takıma sahip çıkması lazım. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Yedi yıldır yönetim olarak bu yükü taşıdık ama bu saatten sonra iş insanlarımızın da sahip çıkması lazım. İyi bir takımımız var. Burada çok kıymetli iş insanları var, bugüne kadar kimsenin kapısına gitmedik. Bu şehrin marka değeri bu takımdır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Mali anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Türk futbolu bu şekilde devam ederse çok ciddi yara alacak. Geçici çözümler var ama böyle olmaz. Biz Yeni Malatyaspor olarak küçüleceğiz. En az yüzde 30. Çünkü yüzde 30 kaybımız var. İnşallah bu seneyi aşarsak biz de ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."