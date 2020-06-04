Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Adil Gevrek'in babası son yolculuğuna uğurlandı...
04.06.2020 - 14:16 | | MALATYA (AA) -

Adil Gevrek'in babası son yolculuğuna uğurlandı...

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in cenazesi toprağa verildi.

Adil Gevrek'in babası son yolculuğuna uğurlandı...
ABONE OL

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu vefat eden 76 yaşındaki Ömer Gevrek için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.

Ömer Gevrek'in cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve sarı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli ve vatandaşlar katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Pépé'nin saha dışından en iyi anlarını izliyoruz...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diego Costa'ya vergi kaçırmaktan 6 ay hapis cezası

Diego Costa'ya vergi kaçırmaktan 6 ay hapis cezası

Altınordulu Recep'e sürpriz talipler

Altınordulu Recep'e sürpriz talipler

MKE Ankaragücü'nde Tandoğan Tesisleri’nin açılışı yapıldı

MKE Ankaragücü'nde Tandoğan Tesisleri’nin açılışı yapıldı

İzmit Belediyespor, Erica Wheeler’i transfer etti

İzmit Belediyespor, Erica Wheeler’i transfer etti

Sıradaki Haber