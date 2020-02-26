Adil Rami: ‘Başka çarem kalmadı’

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi Adil Rami ile yolların ayrılması herkesi şaşırttı. 2018 Dünya Kupası’nı kazanan ve EURO 2016’da final oynayan Fransa’nın kadrosunda olan başarılı oyuncunun FC Sochi ile anlaşarak veda etmesi zamanlama olarak ilginç bulundu.



Sezon başında takıma katılan ancak fiziksel yetersizliği bulunan Rami, açığını kapatmasına rağmen Ersun Yanal’dan forma alamadı.Ligde sadece 5. haftadaki Ankaragücü maçında 45 dakika süre alıp, sonra oynatılmayan 33 yaşındaki futbolcu da bir türlü durumunu anlayamadı. Daha önce teknik heyetten forma istemesine karşın olumlu dönüş alamayan Fransız oyuncu, Galatasaray derbisi öncesi yine hocası Ersun Yanal’ın kapısını çaldı.

Forma giyemediği için mecburen takım arayışında olan Rami, FC Sochi’den gelen tekliften bahsetti. Yanal’ın bir kez daha forma vermeyi düşünmediğini öğrenen tecrübeli savunmacı, istemeden de olsa Fenerbahçe’den ayrılma kararı aldı.



5 ayda gitti

Sarı-lacivertli yönetimin de bu konuda anlayış göstermesiyle Rami defteri kapandı. 5 ayda 3.7 milyon euro kazanarak Fenerbahçe’den giden Rami’nin takım arkadaşları ve İstanbul’daki çevresine çok üzgün olduğunu söylediği belirtildi.

Deneyimli futbolcunun; “Böyle olmasını istemiyordum. Fenerbahçe’ye çok isteyerek geldim. Ancak EURO 2020 var ve şu anda Fransa Milli Takımı teknik heyeti oynamadığım için beni düşünmüyor. En azından önümüzdeki 3 ayda sürekli forma giyersem Didier Deschamps’ın geniş kadrosuna girebilirim. Başka çarem kalmadı” dediği öğrenildi.

Stoperde çıkmaz sokak

Fenerbahçe’de son 2 yılda stoper sirkülasyonu adeta kriz yarattı. Skrtel, Neustadter, Diego Reyes’le başlayan süreç Sadık ve Serdar Aziz’in eklenmesiyle sürdü. Fenerbahçe’de son 2 yılda stoper sirkülasyonu adeta kriz yarattı. Skrtel, Neustadter, Diego Reyes’le başlayan süreç Sadık ve Serdar Aziz’in eklenmesiyle sürdü. Ardından sezon başında Zanka ve Rami takıma katılırken, devre arasında da Falette kiralandı.2 yılda 8 farklı savunmacı varken forma bu sezon hayatında hiç stoper olmamış orta saha Jailson’a gitti. Sezon başında Skrtel, Neustadter ve Reyes’le vedalaşan Fenerbahçe, genç Okan Turp’u da kiraladı.Ardından Sadık’ın kötü sakatlığı herkesi üzdü. Elde orjinal stoper olarak Serdar, Falette ve Rami’yi bulunduran Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde de Rami ile vedalaştı. Ligin kalan haftaları ve kupada Falette ile Serdar dışında gerçek stoper yok. Ersun Yanal, Jailson’la devam ediyor.