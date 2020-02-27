Adil Rami: Çok iyi bir kariyerim var ve bunu kimseye kanıtlamak zorunda değilim

Galatasaray derbisi öncesi hızlı bir biçimde Fenerbahçe’den ayrılan Adil Rami, yeni kulübü Sochi’ye resmen katıldı. Rusya’ya gidiş sürecini anlatan Rami, “Futbol oynamak istiyorum, futbol oynama açlığım var. İyi olmalıyım. Sochi yeni bir takım. Hırslı, genç ve güzel stadyumu olan bir kulüp. Birçok opsiyonum vardı. İlk tercihim aslında Fenerbahçe’de kalmaktı. Fenerbahçe için oynamak istiyordum ama olmadı” dedi.

Sarı-lacivertli takımdan mecburen ayrıldığını vurgulayan Fransız oyuncu, “Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp. Orada kalmak istiyordum. Ama artık oynayamadığım için kendimi rahat hissetmiyordum, oynama durumum da yoktu. Ben her zaman futbol oynama tutkusuyla varım asla para için değil. Çok iyi bir kariyerim var ve bunu kimseye kanıtlamak zorunda değilim. Ben sadece futbol oynamak istedim. Rusya da tercihler arasındaydı. Menajerim de bana Sochi’ye gidersen mutlu olursun dedi” ifadelerini kullandı.