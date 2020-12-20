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20.12.2020 - 14:24 | | Sporx

Adil Rami'den flaş Fenerbahçe sözler: Oynatılmadım çünkü...

Kısa bir süre Fenerbahçe'de forma giyen ve sonra sözleşmesi feshedilen Adil Rami, bunun nedeninin Marsilya olduğunu söyledi.

Adil Rami'den flaş Fenerbahçe sözler: Oynatılmadım çünkü...
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Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra önce Rusya Ligi takımlarından Sochi'ye sonra da Portekiz ekibi Boavista'ya transfer olan Adil Rami, Fransa'dan Telefoot'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Marsilya'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız defans oyuncusu, sarı-lacivertli takımda forma giyememesinin nedeninin Marsilya cephesinden gelen suçlamalar olduğunu iddia etti.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Adil Rami, "Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Buna eminim ve somut kanıtlarım var. Fenerbahçe'de oynayamayacağımı netleştiren ifadeler var. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklamadı. Artık futbolcu olmadığıma dair sözde düşüncelerini desteklemek istediler. Fenerbahçe'de 11'de oynasam ve bir lider olsaydım, bu yanıldıklarını gösterecekti. Belki de bundan korktular." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Adil Rami kariyerindeki hakkında "Boavista ile iyi bir sezon geçirmek ve sonrasında bir sezon daha oynamak istiyorum. Eğer fiziksel ve zihinsel olarak iyiysem neden Fransa'ya küçük bir geri dönüş yapmayayım? İyi değilsem zaten bırakırım." dedi.

RUSYA'DA TEHDİT EDİLMESİ...

Rusya'da tehdit edildiğini anlatan Adil Rami "Birisi Sochi'de sözleşmemi değiştirmek için beni sürekli taciz etti. Midemde bir gün alakasızca şişlik hissettim, panikledim. Beni korumak için koruma tutacak kadar ileri gittik." şeklinde konuştu.

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Adil Ramiden flaş Fenerbahçe sözler: Oynatılmadım çünkü...

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