Adil Rami'den olay itiraf: Utanç vericiydi!

Fenerbahçe'ye bir dönem transfer olan ve bir türlü tutunamayan Fransız savunmacı Adil Rami'den flaş açıklamalar geldi. Futbol hayatından daha çok özel yaşantısı ile sürekli gündemde olan tecrübeli oyuncu Fransız L'Équipe Gazetesi'ne verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Daha iyi bir yaşam hijyeni ile daha iyi bir kariyerim olabilirdi. Çok fazla kadın, çok fazla gezi ve kiloma dikkat etmedim... Bu utanç verici... Çok fazla hata yaptım, çok fazla kadınla birlikte oldum, çok kilo alıp, verdim. Eğer fit olursam benden yüzde 100 korkmayacak bir forvet yok. 2017'de Cannes Film Festivali, Monako Grand Prix'si ve ardından Los Angeles'ta geçen bir hafta düşünün. inanılmazdı. Küçük bıyığım ve berbat İngiliz aksanımla partilerde insanlar bana hayran kaldı. Benim için kavga eden kızlarla sabah 6'ya kadar devam ederdim. Bu büyük bir saçmalıktı. Kariyerimin başında, her hafta sonu kızlarla yakalanıyordum. Bu playboy imajıyla yıllarca futbol oynadım. Yaş ve olgunluk bana dur dememi sağladı. Gençlerin yapmaması gereken hatalardan biri ama bu çok zor çünkü baştan çıkarıcı bir dünyaya giriyorsun.

Pamela Anderson ile ilgili olarak da şu sözleri sarf etti:

"İki yıl boyunca acı çektim, insanlar benim hakkımda yalan söyledi. Videolarım var ve söylediklerini çürütebilecek fotoğraflar. Geçmişte kaldı ve artık onunla ilişkilendirilmek istemiyorum. Bu yüzden şikayette bulunmadım. Bu bir ders."

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