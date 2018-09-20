Adis Jahovic: "Önemli olan Konyaspor'un 3 puan alması"

Adis Jahovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçının kendileri için bir şansızlık olduğunu belirtti.

Sahada Fenerbahçe'den daha iyi performans gösterdiklerini savunan Jahovic, "Futbolda olan bir şey. Eğer siz gol atamazsanız gol yiyebilirsiniz. Bu maçı alabilirdik ancak artık geride kaldı. Şimdi Kayserispor karşılaşmasına odaklandık." diye konuştu.

Fenerbahçe maçında yaptıkları hatalara bakıp aynı yanlışlara düşmemek için çalışacaklarını aktaran Jahovic, "Kayserispor iyi bir takım. Ancak bizim takımımızın onlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden deplasmandan olumlu bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan takım olarak 3 puan almak"

Jahovic, bu sezonki performansıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Herkes gol atmak ister. Ben de gol atmak istiyorum. Ama şu zamanda böyle bir kısır döngü var sanırm. Yalnız bu bir hayal kırıklığı değil. Normaldir, herkes gol atmamı bekliyor. Fakat bazen şansız dönemler olabiliyor. Belki de işi sonuca götürmede daha fazla çalışmam gerekiyor. İnşallah her şey yakında çok daha iyi olacak. Bizim için önemli olan takım olarak 3 puanı almamız. Eğer AtikerKonyaspor 3 puan alamadıysa, Adis Jahovic iyi oynamış bunun bir anlamı yok. Ben hiçbir zaman kişisel başarımı düşünmüyorum. Önemli olan Atiker Konyaspor'un kazanmasıdır."

Konyaspor’a geçen sezon devre arasında transfer olan Jahovic, sezon boyunca 19 gol atarak gol krallığında 3. sırada yer almıştı.

Jahovic, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynanan 5 karşılaşmada sadece Bursaspor maçında takımına 1 gollük katkı sunabildi.