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19.03.2020 - 21:47 | | AA

Adnan DalgakÄ±ran liglerin ertelenmesini yorumladÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Adnan DalgakÄ±ran, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere ara verilmesiyle doÄŸru olanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Adnan DalgakÄ±ran liglerin ertelenmesini yorumladÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Adnan DalgakÄ±ran, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesiyle doÄŸru olanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

AA muhabirine aÃ§Ä±klamada bulunan DalgakÄ±ran, "Åžu anda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya teyakkuz halinde. AsrÄ±n en bÃ¼yÃ¼k felaketini yaÅŸÄ±yoruz. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da her ÅŸeyden Ã¶nemli. DoÄŸru olan yapÄ±ldÄ±. MaÄŸazalar kapanmÄ±ÅŸ halde. Futbol, oyuncularÄ±n birbiriyle temasÄ± olan bir spor. AlÄ±nan karar, olmasÄ± gerekendi. Bu sadece TÃ¼rkiye'de olan bir durum deÄŸil. TÃ¼m Avrupa'da ligler ertelendi." diye konuÅŸtu.Â 

YaÅŸanan durumdan kulÃ¼plerin ekonomik anlamda da etkileneceÄŸini ve ilgili kurumlarÄ±n konuyu gÃ¼ndeme alacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DalgakÄ±ran, "Bu sÃ¼reÃ§te kulÃ¼pler gelirlerinden mahrum kalÄ±yor, her yer zarara giriyor. Liglerin ne zaman yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Sadece TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu deÄŸil UEFA da bu konuda gerekli Ã¶nlemleri alacaktÄ±r. Bir takÄ±m yeni dÃ¼zenlemeler gelecektir. OlmasÄ± gerekenleri kulÃ¼plerle gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi yaparak deÄŸerlendireceklerdir." ifadelerini kullandÄ±.

Adnan DalgakÄ±ran liglerin ertelenmesini yorumladÄ±

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