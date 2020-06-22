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22.06.2020 - 02:45 | | AA

Adria Tur'un Hırvatistan finaline "Kovid-19" engeli

Novak Djokovic  Vakfının düzenlediği Adria Tur'un Hırvatistan ayağının finali Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması sonrası iptal edildi.

Adria Tur'un Hırvatistan finaline "Kovid-19" engeli
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Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından Novak Djokovic  Vakfının düzenlediği Adria Tur'un Hırvatistan ayağının finali iptal edildi. 

Dimitrov'un yanı sıra Adria Tur'un geçen hafta sonu yapılan Sırbistan  ayağında Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem gibi tenis dünyasından önemli  isimler de yer almıştı. Djokovic ve Zverev'in, Zadar şehrinde düzenlenen  Hırvatistan ayağında da boy göstermesi üzerine, bu akşam oynanacak  Djokovic-Andrey Rublev finalinin tedbir amacıyla iptal edildiği açıklandı.

Turnuva direktörü Goran Ivanisevic, yaptığı açıklamada, Dimitrov'un  test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek, tenisçilerin ve  turnuvayı takip eden herkesin sağlığı için final maçını iptal ettiklerini  söyledi. Dimitrov'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Ivanisevic, "Final maçını  iptal etmek zorundayız. Özür diliyorum, ama daha fazla insana virüs bulaşmasını  istemiyoruz. Tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

    Bu arada, Dimitrov ile yakın temasta olan herkesin test edileceği  belirtildi.

Adria Turun Hırvatistan finaline Kovid-19 engeli

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