AEK Atina - Leicester City: 1-2

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Atina ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadelenin 18. dakikasında Vardy ile öne geçen Leicester, 39. dakikada Choudhury ile farkı 1'ye çıkardı.

AEK Atina, 48. dakikada Tankovic'in kaydettiği golle umutlandı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Leicester City, AEK Atina'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Leicester City'de Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Leicester'ın puanı 6'ya yükseldi. AEK Atina ise ilk haftayı puansız kapattı.