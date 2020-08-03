03.08.2020 - 10:32 | | AFYONKARAHİSAR (AA) -
Afyon Belediyespor, Leissner'i renklerine kattı
Afyon Belediyespor, ABD'li basketbolcu Tanner Leissner'i transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Almanya'da Ludwigsburg forması giyen Tanner Leissner'i (24) kadrosuna katmıştır. Leissner'e 'Takımımıza hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Uzun forvet mevkisinde görev alan Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.