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08.06.2020 - 13:58 | | Mustafa KILINÇ AFYONKARAHİSAR (DHA)

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten kulüplere davet

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nin yaz kampının gözdesi olacağını belirterek, tüm takımlara Sporun merkezine davetlisiniz dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten kulüplere davet
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İçerisinde 15 bin kişilik stadyum, 2'si sentetik, 10'u doğal çim olmak üzere 12 futbol sahası, bin araçlık otopark, 12 loca, yarı olimpik yüzme havuzu, 2 kapalı 2 açık tenis kortu, 2 kapalı spor salonu, güreş eğitim merkezi, kamp eğitim merkezi, zemini tamamen kauçuk kaplamalı atletizm alanı ve su kayak tesisinin bulunduğu Afyonkarahisar Spor Kompleksi, yaz kampının gözdesi olacak.

Türkiye'nin en büyük komplekslerinden biri olan Afyonkarahisar Spor Kompleksi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve yurt dışından gelen takımların kamp merkezi olacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla, sporcu beslenmesiyle Afyonkarahisar'ın üst düzey bir kent olduğuna dikkat çekerek, güzel bir kamp sezonu geçirmek isteyen takımları Afyonkarahisar'a davet etti. Birçok futbol takımının kentte kamp yapmak için müracaatta bulunduğunu aktaran başkan Zeybek, takımların şehre olan ilgisinin her yıl arttığına vurgu yaptı.

Gerek yerli gerekse yabancı takımların Afyonkarahisar'dan memnun ayrıldığını anlatan başkan Zeybek, Zaferin, termalin, mermerin ve gıdanın başkenti olan Afyonkarahisar, spor turizminin de başkenti olma yolunda ilerliyor dedi. Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ın düşük nem oranıyla spor müsabakaları için ideal bir iklime sahip olduğunu söyleyerek tüm takımlara Sporun merkezine davetlisiniz çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybekten kulüplere davet

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