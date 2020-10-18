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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Aguero'dan hakeme olay hareket!
18.10.2020 - 11:50 |

Aguero'dan hakeme olay hareket!

Premier Lig'de dün akşam oynanan Manchester City - Arsenal maçında Aguero'nun hakeme yaptığı hareket olay oldu.

Aguero'dan hakeme olay hareket!
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İngiltere'de Manchester City - Arsenal maçında Aguero'nun yan hakeme yaptığı hareket konuşuluyor.

City'nin yıldız golcüsü Sergio Aguero, maçın yan hakemi Sian Massey-Ellis'e bir pozisyon sonrası itiraz etti. Arjantinli yıldız itiraz sırasında elini hakemin boynuna atınca tepki çekti.

Kurallar gereği hakeme dokunmak yasak olmasına rağmen Aguero herhangi bir kartla cezalandırmadı. Bazı çevreler Aguero'nun bu hareketi hakemin kadın olmasından dolayı yaptığını savunurken bir kısım da hareketin ceza gerektirmediğini savundu. 

Aguerodan hakeme olay hareket

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