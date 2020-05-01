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01.05.2020 - 00:28 |

Agüero'dan koronavirüs açÄ±klamasÄ±: "FutbolcularÄ±n birçoÄŸu korkuyor"

Manchester City'de forma giyen Sergio AgÃ¼ero, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle birÃ§ok futbolcunun korku yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio AgÃ¼ero, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle birÃ§ok futbolcunun korku yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

AgÃ¼ero, Arjantin basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, antrenmanlara baÅŸlayacaklarÄ± yÃ¶nÃ¼nde kendilerine bilgi verildiÄŸi ancak maÃ§lara ne zaman baÅŸlayacaklarÄ±nÄ±n kesinleÅŸmediÄŸini kaydetti.Â 

Sosyal izolasyona dikkat ettiÄŸini belirten 31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Semptom gÃ¶stermeyen ancak hastalÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±yan insanlar var. Haberiniz bile olmadan virÃ¼sÃ¼ kapmÄ±ÅŸ olabiliyorsunuz. FutbolcularÄ±n birÃ§oÄŸu korkuyor Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ± ve aileleri var." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Futbola dÃ¶ndÃ¼klerinde Ã§ok dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Arjantinli yÄ±ldÄ±z, "Birisi hastalandÄ±ÄŸÄ±nda hemen 'orada ne oluyor' diye dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz. OldukÃ§a gergin bir ortam olacak. UmarÄ±m en kÄ±sa zamanda aÅŸÄ± bulunur ve bÃ¼tÃ¼n bunlar sona erer." yorumunu yaptÄ±.

AgÃ¼erodan koronavirÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±: FutbolcularÄ±n birÃ§oÄŸu korkuyor

AgÃ¼erodan koronavirÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±: FutbolcularÄ±n birÃ§oÄŸu korkuyor

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