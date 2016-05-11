Ahmed Baydar: 'Bekle bizi Avrupa, Konyaspor geliyor'

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp tarihinin en başarılı ve parlak dönemini geçirdiklerini söyledi.

Ligde 32. hafta sonunda 62 puana ulaştıklarını ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını garantilediklerini anımsatan Baydar, "İnşallah bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Torku Konyaspor'u göreceğiz. 'Bekle bizi Avrupa, Konyaspor geliyor' diyebiliriz. İnşallah bu durumun heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baydar, başarıyı inanmışlığın göstergesi olarak tanımlayarak, şöyle devam etti:

"Başarı ivmesini yakaladıktan sonra teknik heyetimiz, sporcularımız, yönetimimiz ve taraftarlarımız hep birlikte daha iyi olacağımıza inandık. İkinci yarı ortaya koyduğumuz oyunla ve aldığımız sonuçlarla rekorlar kırdık. Konyaspor'un tarihinde olmayan başarılara imza attık. Spor camiasında herkesin beğenisini ve saygısını kazandık. Sezon başında 'bu takım küme düşer' diyen kişilere de bu başarımız cevap niteliğinde oldu."

"Planlamamız devam ediyor"

Bu başarının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya devam ettiklerini dile getiren Baydar, "Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili teknik heyetimiz, yönetimimiz ve transfer komitemiz hızlı bir şekilde planlamayı yapıyor. Bulunduğumuz bu noktaya gelmek kadar burayı korumak da çok önemli. Bununla ilgili planlamaları yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız herkesin takdirini kazandı"

Sezon başından bu yana stadı dolduran ve her zaman takımına destek veren taraftara da teşekkür eden Baydar, şunları kaydetti:

"Sezon boyunca taraftarımız çok büyük işler başardı. Her maçımıza yaklaşık 20 bin kişi geldi. Taraftarımız gerek stadı doldurmalarıyla gerekse verdikleri destekle herkesin takdirini kazandı. '12. adam' görevini layıkıyla yerine getirdiler. İnşallah gelecek sezon onların da desteğiyle başarımızı sürdüreceğiz ve destan yazmaya devam edeceğiz."