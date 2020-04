Ahmet Ağaoğlu: Avrupa ve ABD'den iyi durumdayız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, salgın sonrasında hem bordo-mavili takımda hem de Türkiye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ağaoğlu, salgının başından itibaren devletin her konuda önlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde aldığını söylerken şu ifadeleri kulllandı: "Salgın yaşamın her alanını etkilediği gibi spor faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiledi. Ancak her şeyin başı sağlık. Bu nedenle önlemlere harfiyen uymalıyız. Türkiye sağlık alanında diğer Avrupa ülkelerine göre gerçekten çok iyi durumda. Ancak sırf iyi durumdayız diye alınan önlemlere uymamazlık yapmamalıyız. Gerek yatak sayımız, gerekse sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor.

HERKES DİKKAT ETSİN!

Belçika, Hollanda ve ABD gibi ülkelerin dahi bu süreçte sağlık anlamında ne kadar geri kaldıkları bir kez daha ortaya çıktı. Bence süreci az hasarla atlatacağız ancak tekrar etmekte fayda var… Bunu yapabilmemiz için herkesin bilinçli olması, hijyen başta olmak üzere tüm kurallara harfiyen uyması gerekiyor."

İNSANLARA GÜVEN VERDİ

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın bu sürecin başındaki biri olarak insanlara güven vermesi her zaman çok önemliydi. Ve Sağlık Bakanı'nın insanlara güven verdiğini kesinlikle söyleyebilirim. Onun açıklamaları ve yaptığı çalışmalar insanlara umut veriyor. Kurulan ekip bu konuda oldukça bilgili ve alınacak önlemleri gerçekten ince ayrıntısına kadar anlatıyorlar."

EKMEĞİMİ BİLE BEN YAPIYORUM

"Biz oyuncularımızı TFF'nin erteleme kararının hemen ardından evlerinde izole ettik. Sadece Sörloth ülkesine gitti ve o da dönüşte zaten 14 gün karantinaya alınacak. Ben de bu süreçte evimde kalıyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Evde ekmeğimi dahi kendim yapıyorum. Zaten bu aslında bizim için çok eski bir gelenekti, yeniden hatırlama fırsatı bulduk. Herkes kurallara uyarsa bu sürecin daha kısa sürede ve en az hasarla sonuçlanacağını düşünüyorum."

