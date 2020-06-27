Ahmet Ağaoğlu: "Ben de rahatsız olurdum!"

Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor’un bileğinin gücüyle kendi doğrularıyla bu noktaya geldiği gerçeği bir takım kesimleri rahatsız etti. ‘Neden ben yapamıyorum da Trabzonspor yapıyor?’ diye. Çünkü Trabzonspor farklı bir takım ve işin doğrusunu yapmaya çalışıyor” diye konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanya maçındaki beraberliğin kendilerini daha fazla motive ettiğini söylerken, başarılarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayımlanan haziran ayı divan genel kurulu toplantısına, Başkan Ağaoğlu, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Ağaoğlu, yönetimleri açısından divan kurulu toplantılarının son derece önemli olduğunu belirterek, bunun gelecekte de böyle olacağını söyledi. Bordo-mavili kulübün başkanı şöyle devam etti:

“60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz. 10 milyon taraftarı olan bir kulübüz. Birileri ister kabul etsin ister etmesin, Trabzonspor sadece 70’li yıllarda üst üste kazandığı şampiyonluklarla ve devam eden yıllarda kazanmış olduğu şampiyonluklarla ülke futboluna hizmet etmiş bir kulüp değil, aynı zamanda bu ülkede futbol adına ilk yazılı neşriyatın çıktığı yerdir.”

Heyecanlı ve duygu yüklü bir süreç yaşadıklarına değinen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

“Bu kadar büyük bir sorumluluğu yüklendiğimiz ve hedefe de bu kadar yaklaştığımız yerde azami gayretle ve dikkatle en az hatayı yapmaya gayret ediyoruz. Geceler uykusuz geçiyor mu, geçiyor. Bazen saatler geçmek bilmiyor, bazen de geçmesi gereken saatlerin günler, aylar gibi bir sürece yayıldığını hissediyoruz. Ama her şeyin ötesinde ben Allah’a şükrediyorum ki böyle bir süreç içerisinde görevde bulunuyorum.”





Trabzonspor’un başarılı sonuçlar almasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini savunan Ahmet Ağaoğlu, “Herkesin gözü üzerimizde ve çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu. Bunu futbolcularımızın, teknik heyetimizin üzerinden yapmaya çalıştılar. Farklı unsurları devreye sokarak yapmaya çalıştılar. Elde etmiş olduğumuz başarıyı, gelmiş olduğumuz noktayı farklı birimlerle iliştirmeye çalıştılar ama güneş balçıkla sıvanmaz” dedi.

Ağaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öyle bir noktaya geldik ki bunların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı ve Trabzonspor’un bileğinin gücüyle kendi doğrularıyla bu noktaya geldiği gerçeği bir takım kesimleri rahatsız etti. Onların yerinde olsam ben de rahatsız olurdum. Bir kulüp düşünün ki şampiyonluğun en büyük adayı ve kupanın finalisti. 16,5 milyon euroluk bütçesiyle kendisinden 3-5 kat fazla bütçelerle oluşan takımlarla mücadele ediyor ve başarılı konumda. Eğer oralarda olsaydım ben de kendi adıma rahatsızlık duyardım, ‘Neden ben yapamıyorum da Trabzonspor yapıyor?’ diye. Çünkü Trabzonspor farklı bir takım ve işin doğrusunu yapmaya çalışıyor.”

‘En ufak kuşkumuz yok’

Aytemiz Alanyaspor maçının zor geçeceğini bildiklerini, farklı unsurların devreye girmesini beklediklerini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, ancak bu kadar aşırı olacağını tahmin etmediklerini ifade etti.

Ağaoğlu, “Biz zaten Başakşehir’i takip ediyoruz. Bizim oynadığımız takımlarla, rakiplerimizle oynayacaklar. Bizim oynayacağımız 6 maç sonunda takımımızın ligi zirvede şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz ve endişemiz yok” diye konuştu.

Fenerbahçe’yi yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy’de yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kaldıklarını hatırlatan Ağaoğlu, “Ben işin bu tarafına takılmıyorum. ‘23 sene üzerine Fenerbahçe’ye karşı kazandınız’ diye kimse size kupa vermez. Bu tür şeylere de fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Finalde de o kupayı kaptanımızın ve hocamızın ellerinde kaldırmayı Allah bize nasip eder. O kupayı da kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sezonu sadece 2 kupa ile değil, onun neticesinde oynanacak olan Süper Kupa ile taçlandırmak en büyük hedefimiz” dedi.

‘Altın tepsi ile sunulmadı’

Trabzonspor’un haksızlığa karşı her zaman dik duruşun sembolü olduğunu kaydeden Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Trabzonspor’un elde etmiş olduğu hiçbir başarı, Trabzonspor Kulübü’ne, takımına ve Trabzon insanına altın tepsi içerisinde sunulmadı. Kısıtlı imkanlar içerisinde haksızlığa, adaletsizliğe ve adaletsiz olan güce karşı direnişin sembolü olarak verilen mücadele neticesinde başarıların hepsi elde edildi. Ağaoğlu, yaşanan sıkıntıların hepsinden ders aldıklarına da işaret ederek, “Hayata geçirdiğimiz yapılanma sayesinde kulübümüz ve camiamız artık olumsuz bir süreç yaşamayacak. Trabzonspor Kulübü ve takımı, bu sene de dahil olmak üzere hem kupada hem ligde hem de önümüzdeki yıllarda bu zirve mücadelesini sürekli hale getirebilecek bir yapıyı büyük oranda oluşturmuş durumdadır. Onun için ileriye dönük olarak baktığımızda bir daha 1996’ları ve 2011’den sonraki sıkıntıları yaşamamız asla söz konusu olmayacaktır.” diye konuştu.

Trabzonspor'da Nefes Kesen Antrenman