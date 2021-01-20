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20.01.2021 - 10:56 | | TRABZON, (DHA)

Ahmet Ağaoğlu, İdmanocağı’nın 100’üncü yılını kutladı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün kuruluşunda yer alan İdmanocağı’nın 100’üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ahmet Ağaoğlu, İdmanocağı’nın 100’üncü yılını kutladı
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün kuruluş tarihi 1967 olmasına rağmen Trabzon’da futbolun köklerinin bir asır öncesine dayandığını söyledi. Ağaoğlu, kulübün internet sistesinden yaptığı açıklamada, “İdmanocağı 1921’de, İdmangücü 1924’de, Karadenizgücü 1955’de, Martıspor ise 1956’da kurulmuştur. İşte bu dört kulübümüz 1967’de bir araya gelerek Trabzonsporumuzun temellerini attılar. Bugün, Türk spor tarihinde nadide yeri olan bu kulüplerimizden İdmanocağı’nın 100'üncü yılı. İdmanocağı’nın 100'üncü yılını kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. İdmanocağı; yalnızca futbolun değil diğer branşların da gelişimine büyük katkı sağlamış, tarihimizde büyük izler bırakmıştır. Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri Trabzonsporumuzun kurulmasına vesile olmakla kalmamış, pek çok spor insanımızın da yetişmesini sağlamıştır. Anadolu’da ilk futbol kitabının Trabzon’da ve İdmanocağı bünyesindeki Sayın Süleyman Rıza Kuğu tarafından yazılmış olması, yine Süleyman Rıza Kuğu’nun 1924 Paris Olimpiyatları’na katılarak pek çok branşta olimpik sporcu ünvanıyla mücadele etmesi, şehrimizde futbol ve diğer spor dallarında yaşanan başarıların tesadüfi olmadığının en büyük kanıtıdır” dedi.

“İDMANOCAĞI TRABZONSPOR’UN HEP İLERİYE GİTMESİNE VESİLE OLDU”
İdmanocağı Spor Kulübü’nün yetiştirdiği futbolcu, antrenör ve yöneticilerle Trabzonspor’un hep ileriye gitmesine vesile olduğunu kaydeden Ağaoğlu, “Kurucu Başkanlarımızdan Sayın Rıfat Dedeoğlu başta olmak üzere; yöneticiler, antrenörler, futbolcular, gol kralları ve daha pek çok branşta madalya kazanmış sporcular Trabzonspor’un büyümesine, toprağa kök salan ağaçlar gibi köklü bir kulübün doğmasına katkı sağlamışlardır. Biz yöneticilerin görevi bu sorumluluk bilinciyle, geçmişten bugüne dek gelen başarı kültürünü daha ileriye taşımak ve bayrağımızın daha yükseklerde dalgalanmasını sağlamaktır. Bu vesileyle kulübümüzü geçmişten geleceğe taşıma gayesinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Asırlık çınarımız İdmanocağı’nın 1921’den bugüne tüm değerlerini saygıyla anıyor, diğer kurucu kulüplerimiz; İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü’nün kurucu, yönetici ve sporcularına minnet duygularımı bir kez daha iletiyorum. Ebediyen var olsun Trabzonspor!” ifadelerine yer verdi.
 Ahmet Ağaoğlu, İdmanocağı’nın 100’üncü yılını kutladı

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