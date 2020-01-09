Ahmet Ağaoğlu: Ndiaye transferi gerçekleşti ve bir transfer daha olabilir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLAR İKİNCİ YARIDA ÇOK FARKLI TRABZONSPOR İZLEYECEK"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında Ağaoğlu, "Trabzonspor da şampiyonlukta diğer takımlar kadar şanslı. Üst sıralardaki takımlara bakıldığında puan farkı çok değil. Alt sıradaki takımlar arasında da puan farkı çok değil. Bu sezon enteresan bir sıralama oluştu. Takımlar arasında yer değiştirme 1 - 1.5 galibiyetle olabiliyor. Çok şanssız puan kayıpları oldu. Bize göre iyi bir yerde bitirmedik. İkinci yarı daha çok farklı bir Trabzonspor olması için çok büyük uğraş içerisindeyiz. Eminim ki taraftarlarda ikinci yarıda çok farklı bir Trabzonspor izleyecek" diye konuştu.

"VERİLEN TÜM MÜCADELE ŞAMPİYONLUK VE KUPA İÇİN"

Ligde son düdükle birlikte sonucun resmileşeceğini belirten Ağaoğlu, "Sezon bittiği zaman ya da kupada da final maçının son düdüğü çaldığı zaman şampiyon belli olacak. Verilen bütün mücadele şampiyonluk ve kupanın kazanılması için ama sizinle birlikte diğer takımlar da aynı mücadeleyi veriyor. Şampiyonluk ile ilgili söylemleri rakiplere karşı biraz saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Mücadelenizi verirsiniz, o mücadele sizi nereye taşır, o son düdükle ya da son hafta belli olacak bir yarış, bir mücadele" dedi.

"SAKATLIKLAR OLMASAYDI FARKLI OLURDU"

Bordo mavili takımın sakatlıklardan çok fazla etkilendiğini söyleyen Ağaoğlu, "Sakatlıklar diğer takımları da etkiledi. Önemli oyuncularımız sakatlandığı için sakatlık konusu ön plana çıktı. Biz biraz daha fazla hasar gördük. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımlarda da sakatlıklar yaşandı. Sakatlıklar da bu oyunun bir parçası, bir gerçeği. Tabii ki olmasaydı çok farklı yerde olurduk. Sosa'nın sakatlığı ve 4-5 hafta olmaması, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ve hâlâ aramızda olamamış olması ve Ekuban'ın sakalık sonrası hâlâ istenilen performansı yakalayamamış olması ciddi anlamda güç kaybına neden oldu" ifadelerini kullandı.

"NDIAYE TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ VE BİR TRANSFER DAHA OLABİLİR"

Ligin devre arasında transfer yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Devre arası transferleri öyle kolay transferler değil. İyi bir oyuncu ve size direkt katkı yapabilecek bir oyuncu, takımın performansını artıracak bir oyuncu, kendi takımlarında mücadele eden oyuncular. Devre arasında o oyuncuları bulmak çok zor. Hocamızla da konuştuğumuzda üstün bir performansla katkı sağlayabilecek, direkt oynayabilecek oyuncuyu transferde düşünüyoruz ama maliyette önemli bir faktör. Transferlerin kulübün bütçesini etkilememesi lazım. Mevki olarak belirtmek de çok doğru olmaz. Şu ana kadar Badou Ndiaye transferi gerçekleşti ve bir transfer daha olabilir. 14 yabancı yabancı transferini de tamamlamış durumdayız. Bu 14 futbolcuyu oynatma ve kadroya alma şansınız yok. Trabzonspor'un da oynatamayacağı oyuncuları kadrosuna katma lüksü yok. Transfer üzerinde konuşacağımıza takımdaki yer alan oyuncular üzerinden değerlendirmeler yapsak çok daha sağlıklı olur."

"HÜSEYİN HOCA TAKIMLA İÇ İÇE OLAN BİRİSİ"

Takımdaki teknik direktör değişikliğini oyuncu değişikliğine benzeten Ağaoğlu, "Oyun içinde oyuncu değişikliği gibi düşünürsek çok da yanlış olmaz. Devam eden oyun içerisinde oyuncu sahaya giriyor, bu da onun gibi bir şey. Takımın, camianın, oyuncuların hiç yabancısı değil. Bu açıdan bakıldığı zaman hocanın da çok zorlanacağını zannetmiyorum. Takımla birlikte iç içe olan bir insandı. Birinci yardımcı hocaydı" dedi.

"BİR SAVAŞA GİRDİĞİNDE ONU LAYIKIYLA YERİNE GETİRENE KADAR MUHASEBESİNİ TUTMAZSIN"

Trabzonspor başkanlığının büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Aile hayatımı, iş hayatımı, özel hayatımı, sosyal hayatımı etkiledi ama burada üstlenmiş olduğumuz görev ve sorumluluk ve ağır bir görev ve sorumluluk. Trabzonspor camiası kolay bir camia değil. Yıllardır başarıyı arzulayan, başarıyı hedefleyen, başarıyı bekleyen bir camia. O yüzden bir taraftan alıp diğer takıma vermek zorunda kalıyor insan. Bütün hayatımı etkilediğini söylersem yanlış olmaz. Bir savaşın içerisine girdiğiniz yerde o işin sonunu layıkıyla getirene kadar diğer konularda yapmış olduğunuz fedakârlıkların muhasebesini tutamazsınız. O yola çıktıysanız o yolun sonunu gerektiği şekilde görmek zorundasınız. Çok şeyi etkiledi ama burada üstlenilmiş olan bir görev var. Balonda kum torbaları vardır, yükselmek için o kum torbalarını teker teker atarsınız. Burada da tabiri yerindeyse buna benzer bir durum söz konusu" diye konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Takımın süreklilik içinde devam etmesinin önemini vurgulayan Ağaoğlu, "Burada sadece şampiyonluk önemli değil, kulübün her açıdan sürdürülebilir bir yapıya oturtulması lazım. O şampiyonluğun da sürdürülebilir bir şampiyonluk olması lazım. Ekonomik başarıyla sürdürülebilir bir ekonomik başarı gerekiyor. Sportif açıdan sürdürülebilir sportif bir yapının oluşturulması lazım. Bunları yerli yerine oturtup sürdürülebilir bir şekilde getirmedikten sonra aldığınız bir şampiyonluk ya da bir kupa da bir şey ifade etmez. Şampiyonluk elde ettikten sonra o seviyede ekonomik, sportif ve idari olsun o seviyede mücadeleyi devam ettirmediğiniz takdirde fazla da bir anlam ifade etmez. Bir şampiyonluğun ya da bir kupanın her şeyi unutturacağı anlamına gelmez. Daha fazlası lazım" dedi.

"BU GÖREVİ YAPAN İNSANLAR İÇİN DARILMA, KIRILMA, ÜZÜLME GİBİ ŞEYLER SÖZ KONUSU OLMAZ"

Teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılması sürecinde yaşananlarla ilgili de açıklama yapan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bu görevi yapan insanlar için kırılma, darılma, gücenme, alınma, üzülme gibi şeyler söz konusu olmaz. Bu yaptığınız işin bir parçası. Çünkü yaşamış olduğunuz olaylar dışarıdan doğru ve sağlıklı olarak değerlendirilmeyebilir. Her şeyin kendi içinde bir gizliliği vardır, her şeyin kendi içinde bir mahremiyeti vardır. Bunun da herkes tarafından doğru olarak değerlendirilmesini bekleyip, eleştirilerin de o doğrultuda olmasını bekleyemezsiniz. Benzer şeyler her zaman olmuştur. Eleştiri, hakaret oluyor, farklı boyutlara taşınıyor, tehdit de oluyor ama bunlar zaman içerisinde yerine oturuyor. Bundan bir sene önce Trabzonspor iki önemli oyuncusuyla vedalaştığı zaman da bundan farklı şeyler olmadı. Yaptığınız işin doğruluğu zaman içerisinde bunları siliyor. Önemli olan süreç içerisinde bunlardan etkilenmemek. Çok samimi söylüyorum; hiç darılmadım, hiç de etkilenmedim, hiç kırılmadım. Bu görevin bir parçası. Bunlardan etkilenirseniz psikolojik olarak doğruyu bulmakta da zorlanırsınız."

"SOSA VE NOVAK'IN MENAJERLERİ 'MENAJERCİLİK' OYNUYOR"

Bordo mavili takımda sezon sonu sözleşmeleri bitecek Sosa ve Novak'a iyi bir teklif yaptıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "O konuda bizim bir sıkıntımız yok. Rakamsal olarak da bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum. Kulübün verebileceği en yüksek rakamı oyuncularımıza teklif ettik. İki oyuncunun da menajerleri birazcık 'menajercilik' oynuyor. Bizle alakalı bir sıkıntı yok, oyuncularla alakalı da menajerlerle henüz bir noktaya gelmiş değiliz. Onlar bekliyor, biz de bekliyoruz. Çözülmemesi için bir sebep yok. Menajerlik 'menajercilik' oynuyor; bunlar vardır, bunlarla karşılaşabiliyoruz. Orada sabrı gerektiren bir süreç var. İşin doğrusu bizim de bir acelemiz yok" dedi.