Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için tarih verdi!

CEMAL ERSEN - RÖPORTAJ

Trabzonspor Başkanı, salgının en çok futbol ekonomisini vuracağını söyledi, “Biz zaten iki yıldır ciddi bir program uyguluyoruz. Futbolda kayda değer bir daralma olacak. Bizim hedefimiz küçülerek büyümektir. Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşma tabii ki avantaj oldu” dedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünyayı titreten koronavirüs salgınının en çok futbol sektörünü etkileyeceğini belirterek, “Elbette bu süreçten en az hasarla çıkmanın hesaplarını yapıyoruz. Zaten iki yıldır ciddi bir ekonomik program uyguluyoruz. Futbolda kayda değer bir daralma söz konusu olacak. Bizim hedefimiz küçülerek büyümektir” dedi.

Ağaoğlu, gündemi Milliyet’e değerlendirirken liglerin geleceği, Avrupa kupaları ve Türk futbolunu bundan sonra nelerin beklediğine dair görüşlerini dile getirdi. Bordo-mavili kulübün patronu önce devletin, ardından FIFA ve UEFA’nın alacağı kararlara saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:



-Koronavirüs etkisini her alanda gösterecek. Dileğim tüm dünyanın bu süreci en az hasarla atlatması. Futbolun krizden nasibini almaması mümkün değil. Ben en iyi olasılıkla yüzde 30 daralma bekliyorum. Trabzonspor olarak iki yıldır ciddi önlemler aldık ve uyguluyoruz. Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşma tabii ki bizim için bir avantaj oldu. Geçen yıl Aralık ayında ilk faiz taksidimizi ödedik. Haziran’da ikincisi var. Ayağımızı yorgana göre uzatıyor ve planlarımızı ona göre yapıyoruz. Amacımız küçülürken büyümek. Sizin de yazdığınız gibi liglerde tüm yabancılar gitsin, Trabzonspor’u etkilemez. Ham maddemiz çok, altyapımız sağlam. Ancak tedbiri asla elden bırakmayacağız. Dünya futbolunu çok zor günler bekliyor. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmamız gerek.



-Futbol Federasyonu liglerin başlayacağı tarihle ilgili çalışma yapıyor. Burada önemli olan FIFA ve UEFA’nın alacağı kararlar. Onlardan bağımsız davranamayız. Sanıyorum ay sonunda Spor Bakanımız ve federasyonun katılımı ile yeni bir değerlendirme yapılacak. Haziran deniyordu, ancak süre uzayabilir. Bilim Kurulu ve hükümetimizin öngördüğü ne varsa harfiyen uymak zorundayız. Futbolun ne zaman başlayacağına dair bir tarih vermek yanlış olur. Sürecin nasıl gelişeceği belli değil. Tüm Avrupa gibi bizim için de geçerli. Maç gelirleri, naklen yayınlar, tescilli ürün satışları durdu. Bu ciddi bir kayıp anlamına geliyor.





- Trabzonspor olarak ilk günden bu yana bir fikir beyan etmedik, yorum yapmadık. Herkes bir senaryo yazıyor. Bunlar üzerinden konuşmak etik değil. Avrupa’nın beş büyük ligi durmuş vaziyette. FIFA ile UEFA sürekli bilgilerini güncelliyor. Onlar ne derse bizim de yol haritamız belirlenecek. Ancak şunu söyleyeyim, eğer süreç uzarsa ligler şu anki haliyle tescil edilmeli. Play-off olamaz. UEFA liglerin tamamlanmasından yana tavır sergiliyor. Bizim de görüşümüz aynı yönde. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kimler yer alacak bunun tespiti şart. Ligleri oynanmamış saymak hiç de sağlıklı olmaz. İnsanlar işine geldiği gibi yorumlar yapıyor. Bunlara itibar etmeyin. Devletimizin vereceği kararlar önemli. Sabırla beklemek zorundayız.

‘Yol haritamız belli’

“Bizim bir yol haritamız var. Planımız, programımız hazır. 3 Mayıs’ta takımı topluyoruz. Bazı oyuncularımızın aileleri Trabzon’da değildi, izin verdik. Norveç hükümeti Sörloth’a bir jest yaptı ve ülkesine gitti. O da geri döndüğünde 14 gün karantinaya girecek ve sonra arkadaşlarıyla çalışmaya başlayacak. Sanıyorum Sörloth 20 Nisan’a kadar gelmiş olur. Kimse bu konuda spekülasyon yapmasın. Şu anda transferleri düşünecek durumda değiliz. Günü geldiğinde çözemeyeceğimiz bir sorun yok, taraftarımız rahat olsun.”

‘Paniğe gerek yok’

“Sokağa çıkma yasağı açıklandığı gün yaşananlar beni çok üzdü. Televizyondan izledim, gece vakti ekmek almaya çalışanları. Açık söyleyeyim günlerdir kendi ekmeğimizi evde yapıyoruz. Çok zor bir şey değil. Un, su, maya ve tuz gerek. Herkes bunun üstesinden gelebilir. Paniğe gerek yok. Ne olursa olsun Türkiye olarak bu günlerin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. İş, spor, sanat dünyası olarak koronavirüs pandeminden kurtulacak ve daha güzel günlere yelken açacağız.”

‘Bu iş bana yaradı!’

“Teknik direktörümüz ve sağlık kurulumuz verilen arada oyuncularımız için bir çalışma programı uyguluyor. Herkes evinde veya bahçesinde günde iki antrenman yapıyor. Buna ben de dahilim. Galiba en çok bana yaradı bu iş! Yıllar önce evimin alt katına bir spor salonu yapmıştım, şimdi bunun faydasını görüyorum. 25 gündür kesintisiz çalışıyorum. Oyuncularımızın antrenmanları da on-line takip ediliyor. Kim ne yapıyor, hocamız Hüseyin Çimşir’e rapor ediliyor. Tesislere döndüğümüz gün, sağlık koşulları da göz önüne alınarak özel çalışmalar yapacağız. Oyun başladığında takım olarak hazır durumda olmalıyız. Başladığımız işi mutlaka sonlandıracağız.”

‘Hepsine minnettarız’

≈“Tüm dünya gibi ülkemiz de zor bir dönemden geçiyor. Karşımızda gözle görünebilir bir düşman yok. Tehlikenin boyutları büyük. Bu yüzden kurallara uymak, uyarıları dikkate almak, sağlıklı günlere kavuşabilmek için hep birlikte önlemlere uymak zorundayız. Yani evde kalmalıyız. Bizim için hayatlarını hiçe sayan doktor ve sağlık çalışanlarımıza saygı adına yapmalıyız bunu. Onlar cephenin en önündeki savaşçılarımız ve sadece bugün değil, yarınlarda da çok ihtiyacımız olacak hepsine. Allah razı ve yardımcısı olsun tümünün. Onlara minnettarız.”

Alexander Sørloth Mutfakta!