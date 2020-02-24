Ahmet Ağaoğlu: "Sörloth'u scoutlar izliyor"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kalecileri Uğurcan Çakır ve golcü oyuncuları Alexander Sörloth için "Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden ve Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri bizde." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Topkapı'da Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi'ndeki "Ahmet Ağaoğlu ile neden Trabzonspor?" başlıklı konferans öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uğurcan ve Sörloth'un bu sezon ortaya koyduğu performansla ilgili bir soruyu yanıtlayan Ağaoğlu, "Benim performanslarını değerlendirmeme gerek yok. O ikisi birbirinin performansını değerlendiriyor zaten, biri diğerine 'duvar', öbürü de diğerine 'kral' diyor. Ama şartlar ne olursa olsun iki futbolcuyla oynamıyorsun 11 futbolcuyla oynuyorsun. Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden ve Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri bizde. Bu da Trabzonspor adına çok büyük şans. Diğer taraftan Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi biten oyuncularla alakalı olarak bütçeleri dahilinde çalışmalar yaptıklarının altını çizen Ağaoğlu, İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan Sörloth'un sözleşmesinin sürekli gündeme gelmesine de tepki gösterdi.

"Bu adamın sözleşmesi niye herkesin derdi oldu. Alex bizde 2 yıllık kiralık. Satın alma opsiyonu ikinci yılın sonunda bende. Yani önümüzdeki sene mayıs ayında." diyen Trabzonspor Kulübü Başkanı, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda oyuncunun bir 'buy out' maddesi var. Bugün Alex'i kadroya dahil edersem 'buy out' maddesi de devreye girmiş olacak. Geldiği zaman yapılan eleştirileri biliyorum. Yapmış olduğumuz kontrat gereği hareket eden bir kulübüz. Doğru, Beşiktaş maçında Sörloth için üç büyük ligden 5-6 scout gördüm. Ciddi şekilde izleniyor. Avrupa'nın büyük liglerinde gol krallığında 5. sırada olan bir oyuncu, 23-24 yaşındaysa ve sürekli artan bir performansı varsa herkes izler. İzleniyor ama şu anda Crystal Palace takımından 2 yıllığına kiraladığımız oyuncu önümüzdeki sene 31 Mayıs'ta eğer opsiyonumunu kullanırsam o tarihte ya da biraz önce satın alma opsiyonumu kullanırım. Eksik olmasınlar dün akşam da bir arkadaşımız 'hemen bu akşam bu bonservisi alsınlar' diyor. Emri olur. Böyle bir realite varken Alex'in bonservisini konuşmanın anlamı yok."

"Seyirci baskısı açısından Beşiktaş en zor deplasman"

Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş karşısında önemli eksiklerinin olmasına rağmen önemli bir puan aldıklarını kaydederek, "Oynadığınız takım Beşiktaş. Beşiktaş'ın stadında inanılmaz bir ambiyans var. Her ne kadar Beşiktaş'ın yarışın gerisinde kaldığı düşünülse de 42 bin seyircinin önünde oynuyorsunuz. Seyirci baskısı açısından bakıldığı zaman Beşiktaş en zor deplasman. Zirve yolunda alınan her puan önemlidir. Şampiyonluk için gerekli olan puan mıydı? Sezon sonunda eğer 1 puan farkla şampiyon olursanız demek ki önemli bir puan. 2 puanla kaybederseniz şampiyonluğu verdiğiniz maç olur. Bu tür hesapları sevmiyorum. Önümüzde Rize maçı var en az Beşiktaş maçı kadar zor. Sonra Gaziantep maçı var belki hepsinden daha zor. Ligde kolay maç kalmadı. Kümede kalma ve zirve mücadelesi veren takımlar var. Fikstür biraz yoğun." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, çifte kupa beklentisiyle ilgili olarak ise "Hedef büyütenlerin ve büyük konuşanların sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Onun için hiçbir takımın veya başkanının bu şekilde konuşmaması lazım. Karşınızda oynadığınız tüm rakiplere saygı duymak zorundasınız. Sizinle beraber şampiyonluk mücadelesi veren 7-8 takım var. Tamam zirve mücadelesi veriyoruz doğru, kupada da yarı finaldeyiz. Kupayı alabilmek için kazanmanız gereken üç maçımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı, takımdaki eksik oyuncuların durumuyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Eksik olarak gözüken Abdülkadir Ömür var. Onun da önümüzdeki hafta takımla çalışacağını düşünüyorum. İnşallah Rize maçında kulübede olur diye düşünüyorum. Yusuf'un sakatlığı devam ediyor. Tony'nin (Nwakaeme) durumu yarın ya da çarşamba netlik kazanacak. Ekuban'ın ağrıları vardı. Herkes 'Ekuban ile niye başlanmadı?' diyor. Ekuban 15 gündür sakattı, son 2 antrenmana katıldı. Oynayıp oynamayacağı belirsizdi. 25-30 dakikalık bir oyun oynaması söz konusuydu. 25-30 dakikalık oynayacak bir oyuncuyu maçın başında oyuna sürersek 30. dakikada da çıkaramazsınız. Herkesin bunu anlayacağını tahmin ediyorum. Bazı eleştiriler yapılırken konuyu derinlemesine düşünmek lazım. Bilgi yoksa hocanın tercihine saygı duymak gerek. Ekuban'ın devam eden bir sakatlığı var ama o kadar ciddi olmadığını düşünüyorum. 2-3 hafta içerisinde sakatlık ve kart cezası olmadığı takdirde yolumuza alternatifli kadroyla iki kupada da sağlam olarak devam edeceğiz."