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16.11.2019 - 21:54 |

Ahmet Ağaoğlu: "Sosa yüzde 99 kalacak"

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında Sosa'nın takımda kalacağını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu: "Sosa yüzde 99 kalacak"
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Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu yayıncı kuruluş canlı yayınında transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sosa yüzde 99 kalacak"
"Bu ay sonu itibariyle görüşmeler bitecektir. Kasım 2018 öncesi ve sonrası Sosa'da ne oldu, ne değişti? Ben nelerin değiştiğini biliyorum ama anlatmayayım, bir gün kendisine sorun. Sosa %99 kalacak. Ben şöyle söyleyeyim, kaldı da, asbaşkanımız detayları görüşüyor. Sosa, futbolu bıraktıktan sonra da Trabzonspor Kulübü'nde görmeyi arzuladığım bir oyuncu"

Jose Sosa, bu sezon 17 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

 

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