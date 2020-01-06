Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu: Talisca için kimseyle görüşmedik
06.01.2020 - 21:11 | | Fanatik

Ahmet Ağaoğlu: Talisca için kimseyle görüşmedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu takımın kamp yaptığı Antalya'da gündemi değerlendirdi.

Ahmet Ağaoğlu: Talisca için kimseyle görüşmedik
ABONE OL

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın kamp yaptığı Belek'te Trtspor'a açıklamalarda bulunan Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

Bu olaylar çok uzun zaman sonra konuşabileceğimiz olaylar. Hüseyin Çimşir camianın içinden ve çok yakından tanıdığımız bir isim. Macera aramaya gerek duymadık, yönetimle birlikte Hüseyin Çimşir'in takımın başına gelmesine karar verdik.

Hocadan transfer konusunda talep gelmedi. Hocanın söylediği, 'oyuncu almış olmak için almayalım.' Ben bu kadronun Türkiye Kupası ve ligi çok rahatlıkla götürebileceğine inanıyorum. Talisca'yla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kimseyle olmadı. Bunu söyleyenler önce Trabzonspor'un mali durumunu yazıp yanına da Talisca'nın maliyetini yazsınlar. Hayal bile edemeyeceğimiz bir konu için niye görüşme yapayım?

Ahmet Ağaoğlu: Talisca için kimseyle görüşmedik

    Nevzat Dindar: Mert Hakan konusu yargıya taşınıyor, Emre ise duruş sergiliyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Hajradinovic’ten Beşiktaş itirafı
      Son dakika transfer haberleri | Hajradinovic’ten Beşiktaş itirafı
    2. İngiltere Futbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle küçülmeye gidiyor
      İngiltere Futbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle küçülmeye gidiyor
    3. Gaziantep Basketbol Vasiliauskas ile yollarını ayırdı
      Gaziantep Basketbol Vasiliauskas ile yollarını ayırdı
    4. Alanyaspor'un en skoreri Cisse takımının son 3 maçında 6 gol kaydetti
      Alanyaspor'un en skoreri Cisse takımının son 3 maçında 6 gol kaydetti
    5. Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldı
      Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emre Kocadağ: Radikal kararlar almak zorundayız

    Emre Kocadağ: Radikal kararlar almak zorundayız

    Jahovic penaltı golleriyle krallık yarışına ortak!

    Jahovic penaltı golleriyle krallık yarışına ortak!

    Ahmet Nur Çebi'den iş insanlarına 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek çağrısı

    Ahmet Nur Çebi'den iş insanlarına 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek çağrısı

    Bursaspor kritik maçta Giresunspor deplasmanında

    Bursaspor kritik maçta Giresunspor deplasmanında

    Sıradaki Haber