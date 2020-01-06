Ahmet Ağaoğlu: Talisca için kimseyle görüşmedik

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın kamp yaptığı Belek'te Trtspor'a açıklamalarda bulunan Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

Bu olaylar çok uzun zaman sonra konuşabileceğimiz olaylar. Hüseyin Çimşir camianın içinden ve çok yakından tanıdığımız bir isim. Macera aramaya gerek duymadık, yönetimle birlikte Hüseyin Çimşir'in takımın başına gelmesine karar verdik.

Hocadan transfer konusunda talep gelmedi. Hocanın söylediği, 'oyuncu almış olmak için almayalım.' Ben bu kadronun Türkiye Kupası ve ligi çok rahatlıkla götürebileceğine inanıyorum. Talisca'yla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kimseyle olmadı. Bunu söyleyenler önce Trabzonspor'un mali durumunu yazıp yanına da Talisca'nın maliyetini yazsınlar. Hayal bile edemeyeceğimiz bir konu için niye görüşme yapayım?