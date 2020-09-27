Ahmet Ağaoğlu: "Toplam 13 milyon euro ödedik"

Trabzonspor Başkanı, basın ile sohbet toplantısı yaptı. Talisca ve Elneny gibi isimlerin gündemlerinde olmadığını belirten Ağaoğlu, “2,5 yılda ödediğimiz bonservis 13 milyon euro. Sörloth’un satışıyla beraber 14-16 milyon euro civarında bir kadro oluşturabiliriz” dedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Ağaoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Önümüzdeki hafta borç tekrar yapılandırılacak. Bununla birlikte 7 yılın sonunda borçların tamamından kurtulacağız.

- Trabzonspor’un borsadaki değeri arttı. Göreve geldiğimizde değer 164 milyon TL’ydi. Bugün itibariyle ise 1.25 milyar TL,

- Geçen sene Talisca, bu sezon da Elneny yazıldı. Net maaşı 2,5 milyon euro. Bu oyuncular hiçbir zaman gündemimize gelmedi.





-2,5 yılda ödediğimiz bonservis bedeli toplamda 13 milyon euro. Son transferler de buna dahil. Sörloth’un satışından kaynaklı artan gelir artışıyla belki tekrar 14-15-16 milyon euro civarında bir kadro oluşturma imkanımız olacak.

- Vitor Hugo izleme ekibinin önerdiği, teknik heyetin onayladığı bir oyuncuydu ancak mali şartlar nedeniyle olmadı.

- Transfer için 7 günlük bir süre kaldı. Bu sürede 1-2 bölgeye, 3-4 oyuncu almak istiyoruz. Bu transferler önceden yapılsaydı %20-30’luk bir maliyet getirecekti.



‘Teklif yetersiz’

- Uğurcan Çakır için Rennes’den teklif aldık, ancak yetersizdi. Bu yüzden şu anda bir görüşme yok.

- Yabancı ülkeden emekli olmuş, kariyeri yüksek, tartışmaya yer olmayan hakemlerden Merkez Hakem Komitesi’ni oluşturalım yeter. Bakın o zaman ne oluyor?

-UEFA, Milan ve Manchester City’den iki sağlam tokat yedi. Bir tokat da bizden yeseydi bütün sistemi tartışılır duruma gelecekti. Bana göre ceza almamız haksızlıktı.