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06.12.2019 - 11:34 | | TRABZON (AA)

Ahmet Ağaoğlu yeni yıldan umutlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün yıllardır süren sorunlarının uzun vadeli sportif ve ekonomik programlarla çözülebileceğine inandıklarını, bugün de istedikleri noktaya çok yaklaştıklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu yeni yıldan umutlu
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Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin 169. sayısında yer alan röportajında, göreve gelmelerinin ardından yaklaşık 21 ay geçtiğini, bu süre içerisinde Trabzonspor camiasının ve Türkiye'nin hem ekonomik hem de sportif anlamda nasıl bir toparlanma sürecinden geçtiğine şahitlik ettiklerini belirtti.

Forma, dergi, kombine ve bilet satışlarının yanı sıra, mağaza cirolarındaki anlamlı yükselişin taraftarların verdiği desteğin en somut göstergesi olduğunu anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen seneki forma satışlarımızı sezonun henüz başında geride bırakmayı başarmışsak, seyirci ortalamamızı yüzde 35 oranında arttırarak 27 bin dolayına çıkarmışsak, bu toparlanmada sizler de üzerinize düşen ödevi layıkıyla yerine getirmişsiniz demektir. Bu noktada bir parantez açıp söylemek isterim ki, protokol tribününden maçı izlerken tüm stadyumumuzdaki kadın taraftar profilini gözlemliyor, bundan büyük mutluluk duyuyordum. Bu ay içinde yayınlanan Eko Lig raporunda, Süper Lig'deki kadın taraftar oranı en yüksek kulübün Trabzonspor'umuz olduğunu öğrendim. Bordo-mavi sevdasına sahip çıkan kadın taraftarlarımıza bir defa daha içtenlikle teşekkür ediyorum."

Ağaoğlu, yakaladıkları ivmenin taraftarların da desteğiyle artmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Takımımızın sahada ortaya koyduğu mücadele, yaşanan onca şanssızlık ve haksızlığa rağmen geleceğe dönük büyük bir umut vadediyor. Kısacası yeni on yıla daha rahat, özgüvenli ve mutlu giriyoruz. Yönetim kurulum ile ben, yıllardır yaşadığımız türbülanstan ancak uzun vadeli bir sportif ve ekonomik programı hayata geçirerek çıkabileceğimizi biliyorduk. Bugün şükürler olsun ki sizlerin de desteği ile istediğimiz noktaya çok yaklaştık. Yeni yılda bunu yine hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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