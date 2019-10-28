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28.10.2019 - 12:47 | | TRABZON, (DHA)

Ahmet Ağaoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bugün kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, Türk ulusunun sarsılmaz birlik ve bütünlüğünün teminatı, çocuklarımızın barış, huzur ve demokrasi çatısı altında yaşamalarının en güçlü güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emsalsiz mücadelesi sonucunda kurduğu Cumhuriyetimizi bu vatan toprakları üzerinde yaşayan her yurttaşa miras bırakmıştır. Haliyle Cumhuriyetimize sahip çıkmak, korumak ve yaşatmak bizlere mükellef edinilen bir görevin yanında ayrıca onur mertebesidir. Trabzonspor Kulübü, kuruluşunun tohumlarını eken amatör spor geleneğinden bugüne ve bugün olduğu gibi yarın da Cumhuriyet'in ilke, kaide ve değerlerini benimseyen ve her koşulda sahip çıkıp koruyan bir camia olarak anılacaktır. Sporcusundan personeline camianın her bir ferdi, bu bayramın coşkusunu 1923 ruhu ve sevinci ile yaşayacaktır. Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde birlik ve beraberlik içinde olmanın eşsiz coşkusunun tüm milletimizce en derinden yaşanması temennileriyle" ifadelerine yer verdi.

 

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