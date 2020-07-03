Ahmet Ağaoğlu’ndan ‘sükunet’ çağrısı

Süper Lig’de son 5 haftaya girilirken, Trabzonspor’dan “sükunet” kararı çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, başta kendisi olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerinden suskun kalmalarını istediği, “konuşma, demeç verme, yeni polemikler yaratma” konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Sezonun kalan bölümünde sadece sahaya odaklanmaları gerektiğini belirten Ağaoğlu’nun, “Futbolun dışındaki her şeye kulağınızı tıkayın. Herhangi bir şahıs veya kulüple ilgili tartışma yaşanmasını istemiyorum” dediği öğrenildi. Gerek duyulduğu halde yalnızca bordo-mavili kulübün resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak, bu da başkan Ağaoğlu’nun onayı ve denetiminden geçecek.

Ağaoğlu’nun takıma, teknik heyete ve çalışma arkadaşlarına, “İki kulvarda da şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Bunca emeğin ve mücadelenin karşılığını almak için sabırlı, sakin, dikkatli ve camia olarak güçlü durmalıyız” mesajı da verdiği kaydedildi.







Temmuz beklentisi

UEFA’nın verdiği Avrupa kupalarından men cezası ile ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itirazda bulunan Trabzonspor Kulübü, duruşmanın temmuz ayı içinde sonuçlanmasını bekliyor. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu (CFCB) Yargı Komisyonu tarafından öngörülen cezanın kaldırılmasına kesin gözüyle bakan Trabzonspor, bilindiği gibi CAS’tan hızlandırılmış duruşma talep etmiş ve dava dosyasına gerekli tüm evrak ile bilgileri koymuştu.

Edinilen bilgiye göre UEFA’nın, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi tarihlerini belirlemesinden sonra bordo-mavililerin talebi üzerine CAS kararını bu ay içerisinde verecek ve duruşma büyük ihtimalle tele-konferans sistemi ile yapılacak.

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