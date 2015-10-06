Ahmet Baydar: "Haklı olduğumuzu gördük"

Ahmet Baydar, ilk 3 hafta itibariyle istenen sonuçları alamayan takımın yapılan eleştirileri hak etmediğini ve buna en güzel cevabı 4 haftalık periyotta alınan başarılı sonuçlarla verdiğini ifade etti.

“Osmanlıspor maçıyla başlayan Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu maçlarıyla devam eden süreçte toplanan 7 puanın ve maç kaybedilmeyişinin tesadüfi olmadığını gösterme adına zor bir maça çıktık” diyen Baydar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Trabzonspor her takım için zor bir deplasman. Oyuncularımız teknik heyetimizin verdiği taktiği en iyi şekilde sahaya yansıtarak nasıl oynanması gerekiyorsa öyle mücadele ettiler. Bu mücadelelerin karşılığını da 2-1’lik skorla galip gelerek aldılar. 3 puandan dolayı teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik sonrasında 10 puan toplayan Konyasporumuz, ligde iyi işler yapmaya devam ediyor. Yakalanan bu çıkış kesinlikle tesadüfi değil. Yeni oluşan takımımızın zamana ihtiyacı olduğunu ve her maç daha iyiye gideceğini hem biz hem de teknik direktörümüz Aykut Kocaman defalarca tekrarladık. Bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu da zamanla gördük."

Baydar, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın takımda uyum sorununu ortadan kaldırma adına son derece faydalı olacağına inandığını da ifade ederek, “Oyuncularımızın performansı artıyor, bu da dolayısıyla takım başarısına olumlu anlamda katkı yapıyor. Süper Lig düzeyinde en iyi sezon başlangıcını yapan Torku Konyasporumuzun bu çıkışını Gaziantepspor ile oynayacağı maçla da devam ettireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.