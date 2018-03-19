Ahmet Baydar: "Koyduğumuz hedefin sadece ilk engelini aştık"

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2-0 kazandıkları Kayserispor maçından alınlarının akıyla çıkmayı başardıklarını ifade etti.

Atiker Konyaspor'un maçta iyi bir futbol ortaya koyduğunu vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:

"Bizim için tamam ya da devam müsabakasıydı. Hafta içinde müthiş bir sinerji oluşturduk. Yönetim, taraftar, teknik heyet, oyuncular herkes sadece Kayserispor maçına odaklandı. Ancak gerçek manada nefes almak için bu galibiyet yeterli değil. Bir seri yakalamamız şart. Bunun için de şartlar son derece uygun görünüyor. Sezon sonuna kadar koyduğumuz hedefin sadece ilk engelini aştık. Bu galibiyet bizi rehavete sokmayacak. Son maça, son dakikaya kadar inancımızı koruyacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız."

Baydar, Atiker Konyaspor'u kötü gününde destekleyen 25 bine yakın taraftarla galibiyet coşkusunu yaşadıklarının altını çizerek, "Hepsine desteklerinden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Futbolcularımızın oynadıkları futbol bizi hedeflerimiz konusunda umutlandırdı. Şimdi önümüzde Osmanlıspor ve içeride oynayacağımız Demir Grup Sivasspor karşılaşması var. Deplasmandan iyi bir neticeyle dönüp Sivasspor maçında 35 binleri bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.